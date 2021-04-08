Защита обжаловала продление ареста Магамадова и Исаева

08 апреля 2021, 14:20

Суд в Чечне продлил на месяц срок пребывания в СИЗО Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, и защита обжаловала это решение, сообщил сегодня их адвокат. Также, по его словам, подано заявление об угрозе жизни арестованных в связи с тем, что их родственников склоняют к "убийству чести". Угрозу жизни Магамадова и Исаева счел реальной и представитель ЛГБТ-сети.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля силовики вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню двух уроженцев республики – 20-летнего Салеха Магамадова и его брата Исмаила, на тот момент несовершеннолетнего. 9 февраля суд в Урус-Мартане в отсутствие адвокатов и родителей отправил обоих под арест на два месяца, а позднее Верховный суд Чечни признал законным это решение, сообщили в «Российской ЛГБТ-сети».

7 февраля министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что молодые люди заподозрены в оказании поддержки боевику из группы Аслана Бютукаева и уже дали признательные показания. Эти обвинения нелепы, поскольку чеченские силовики заподозрили гея и трансгендера, насмехающихся над религией, в пособничестве стороннику радикального течения в исламе, указала обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина.

Защита обжаловала решение суда, который 5 апреля продлил до 7 мая срок ареста Салеха Магамадова и его брата Исмаила Исаева, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Александр Немов.

По его мнению, у суда, как и ранее, не было законных оснований для продления срока ареста. "Мы требуем отказа в удовлетворении ходатайства об аресте. Нет никаких оснований для избрания хоть какой-то меры пресечения, поскольку сам следователь в процессе говорит, что все, что он написал в ходатайстве, ни на чем не основано. Просто ему так кажется, что нужно продлить арест", - рассказал адвокат.

Он также сообщил, что подал заявление об угрозе жизни Магамадова и Исаева в связи с поступлением информации о склонении их родственников к "убийству чести".

О том, что силовики уговаривают дальних родственников Магамадова и Исаева совершить "убийство чести", сообщила 30 марта "Российская ЛГБТ-сеть". По чеченским обычаям, совершить "убийство чести" могут не только близкие, но и дальние родственники, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Магамадов и Исаев должны быть взяты под усиленную охрану, заявил 31 марта Александр Немов, пообещав подать соответствующее заявление.

"Заявление подано 5 апреля. Оно дошло до следователя. Он в режиме реального времени задал мне интересующие в связи с заявлением вопросы и получил все ответы. Но ответ [на заявление] пока не получен. У них обычно три дня на рассмотрение заявления. И не обязательно, чтобы на заявление как-то ответили", - сказал адвокат.

Он выразил опасение, что угроза жизни арестованных сохраняется и в СИЗО. "Угроза жизни для них есть везде. Заявления родственников и разговоры про "убийство чести" говорят о наличии такой угрозы", - сказал Александр Немов.

Такого же мнения придерживается представитель ЛГБТ-сети Давид Истеев. "Возможность убийства, давления на них рассматриваем и в ИВС, и на следственных действиях, и на улице, и в момент перевозки в здание суда. Да, мы действительно рассматриваем это как реальную угрозу. Их нахождение в СИЗО даёт нам мнимое, но спокойствие. Все же МВД и УФСИН - разные структуры. Постоянно отслеживаем их перемещения. Накануне их перевели в ИВС для очной ставки, и мы очень напряглись, звонили следователю, выясняли причины. Нам озвучено, что мера временная, что невозможно провести в СИЗО очную ставку, не запустят всех участников", - рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" Давид Истеев.

"Убийство чести" — это убийство члена семьи, совершенное родственниками, убежденными в причинении этим членом семьи бесчестия. Под бесчестием обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Напомним, 23 марта силовики задержали в Чечне, по данным "Российской ЛГБТ-сети", около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, чтобы выяснить, где находятся родители юношей. Мать братьев перед этим записала видеообращение к уполномоченному по правам человека, а отец пытался встретиться с сыновьями в СИЗО, но вынужден был покинуть Чечню из-за угроз. Родственников Магамадова и Исаева отпустили, и вслед за этим государственная телекомпания "Грозный" распространила видео, на котором родные задержанных назвали ложью данные о принадлежности юношей к ЛГБТ-сообществу и озвучили в адрес "Новой газеты" и правозащитников угрозы за распространение такой информации. "Российская ЛГБТ-сеть" решила пожаловаться в Следком на эти угрозы.

Ранее Магамадов и его брат были модераторами чата в Telegram-группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Тогда же в соцсети появилось видео, на котором задержанные извиняются за оскорбительные публикации. В марте 2021 года Магамадов и Исаев пожаловались в Следственный комитет России на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на братьев.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".