Защита сочла реальной угрозу жизни Магамадова и Исаева в СИЗО

31 марта 2021, 18:00

Салех Магамадов и Исмаил Исаев, арестованные в Чечне, должны быть взяты под усиленную охрану после информации о склонении их родственников к "убийству чести", заявил адвокат. По чеченским обычаям совершить "убийство чести" могут не только близкие родственники, подчеркнула правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля силовики вывезли Салеха Магамадова и его на тот момент несовершеннолетнего брата Исмаила из Нижнего Новгорода в Чечню. Сейчас они находятся в СИЗО №2 в Грозном по подозрению в помощи боевику из группы Аслана Бютукаева. Силовики уговаривают дальних родственников Магамадова и Исаева совершить "убийство чести", сообщила 30 марта "Российская ЛГБТ-сеть".

Магамадов и его брат, в то время несовершеннолетний, были модераторами чата в группе "Осал нах 95" ("Пустые люди") и в апреле 2020 года оказались в числе задержанных "чеченских блогеров". Тогда же в соцсети появилось видео, на котором задержанные извиняются за оскорбительные публикации. В марте текущего года Магамадов и Исаев пожаловались в Следственный комитет России на избиения и пытки после задержаний как в 2020-м, так и в 2021 году. На встрече с адвокатами братья сообщили, что их заставили подписать сфабрикованные признательные показания. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить заявления о давлении на братьев.

Заявление об угрозе жизни Магамадова и Исаева в связи с поступлением информации о склонении их родственников к "убийству чести" будет подано сегодня, сообщил адвокат братьев Александр Немов. После получения такого заявления силовики должны взять Магамадова и Исаева под усиленную охрану, считает он.

"После получения нашего заявления они должны обеспечить отсутствие свиданий, разрешить их только с определенным кругом лиц. Все перемещения должны быть безопасны для них, то есть должны исключить любое воздействие на них других заключенных. Их также могут перевести в одиночные камеры. Также есть возможность легендирования, то есть создание легенды якобы они находятся в другом месте, но они на самом деле будут в СИЗО. Это основные действия, которые должны быть предприняты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Немов.

Он также считает, что возможен перевод его подзащитных в СИЗО другого региона. "Если будут нарушены меры безопасности, например, их посетит человек, который не должен был посещать их, тогда встанет вопрос об их переводе. Для этого снова необходимо будет написать заявление, и мы это сделаем", - отметил адвокат.

"Убийство чести" — это убийство члена семьи, совершенное родственниками, убежденными в причинении этим членом семьи бесчестия. Под бесчестием обычно подразумеваются запретные в данной культуре действия сексуального характера: супружеская измена, добрачный секс, изнасилование, гомосексуальные отношения, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Вопрос об "убийстве чести" в принципе касается всех родственников, сообщил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.



"Когда отец, братья, дядя и другие близкие родственники этого не делают, к ним обращаются дальние родственники и говорят им, собираются ли они что-то предпринимать. В этом случае собирается совет родственников, и решается этот вопрос", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.



По его словам, если близкие родственники не готовы к таким действиям, то появляются готовые на совершение этого поступка дальние родственники. "В отсутствии или при нежелании близких родственников защитить честь это могут сделать дальние родственники, чтобы спасти свой род от позора", - отметил Кутаев.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев также отмечает, что "убийство чести" - в ответственности близких родственников, но есть исключения.

"По чеченским адатам это могут сделать самые близкие родственники. Родственники, у которых кровные связи. Не приветствуется, когда дальние родственники вмешиваются в это дело", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев.

Однако, по его словам, есть случаи, когда иного выхода не остается. "Если близкие, кровные родственники не хотят идти на такой крайний шаг, тогда вмешаться могут дальние родственники - двоюродные, троюродные братья и дяди. В таких случаях они уже могут взять на себя эту ответственность", - отметил Титиев.

Напомним, что, по данным "Российской ЛГБТ-сети", 23 марта силовики задержали в Чечне около 20 родственников Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, чтобы выяснить, где находятся родители юношей. Мать братьев перед этим записала видеообращение к уполномоченному по правам человека, а отец пытался встретиться с сыновьями в СИЗО, но вынужден был покинуть Чечню из-за угроз. Родственников Магамадова и Исаева отпустили, и вслед за этим государственная телекомпания "Грозный" распространила видео, на котором родные задержанных назвали ложью данные о принадлежности юношей к ЛГБТ-сообществу и озвучили в адрес "Новой газеты" и правозащитников угрозы за распространение такой информации. "Российская ЛГБТ-сеть" решила пожаловаться в Следком на эти угрозы.

Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина еще в начале февраля обосновывала свое мнение об абсурдности предъявленных братьям обвинений в пособничестве религиозному экстремисту именно тем, что один из юношей - гей, а второй - трансгендер.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".