Meydan.TV: жертвы обстрелов в Азербайджане пожаловались на мизерные компенсации

07 апреля 2021, 16:43

Жители азербайджанских сел и городов, попавших под обстрел в ходе обострения карабахского конфликта, заявили о нарушении властями обещаний о компенсациях за разрушенные дома, говорится в публикации Meydan.TV.

В ходе осеннего обострения карабахского конфликта под обстрелы попали и те мирные жители, что стали вынужденными переселенцами еще 30 лет назад, отмечается в материале "После войны: Начать жизнь заново", опубликованном сегодня на сайте азербайджанского Meydan.TV.

17 октября 2020 года снаряд попал в дом в селении Еникенд Тертерского района, где живут беженцы из Агдама Фарзалиевы. "Корову, которую я доила, убило снарядом. У другой детеныш в утробе умер. Еще одна была ранена и померла в дороге, когда мы ее к ветеринару везли. Еще у нас 17 индюшек умерли и собака. В доме обрушился потолок, все окна разбились. Хлев, подсобка во дворе, вещи, которые в ней находилось – все уничтожилось. Задняя стена дома треснула, куча мебели и утвари переломалось", – рассказала Улдуз Фарзалиева. Она считает чудом, что никто из ее семьи при этом не погиб.

Ее муж, Газанфар Фарзалиев, также попавший под обстрел, в начале 1990-х участвовал в Карабахской войне, хотя и не смог добиться полагающегося ветеранам пособия. "Мне ответили, что на фронт я отправился, не заключив договора с государством, и поэтому пенсия мне не полагается. То есть в тот момент, когда на нас напали армяне, я должен был с кем-то какой-то договор заключать? Я принял решение и пошел воевать. Мне выдали форму и оружие, внесли в список на питание. Это договором не считается? Что еще было нужно? К тому же, у меня есть военных билет, в котором указано звание, и медицинская справка о ранении. Но никакой пользы от этих документов", - возмутился Газанфар Фарзалиев.

Он утверждает, что семья и сейчас не получила никакой компенсации, хотя комиссия осмотрела разрушенный дом. "Сами отремонтировали потолок и окна. Не жить же на холоде и сквозняке", - отметил Фарзалиев.

Другая семья, Гулиевых, эвакуировалась из села Зангишалы Агдамского района после начала боев осенью 2020 года. В опустевший дом 7 октября попал снаряд, разрушив и его, и пристроенный стоматологический кабинет сына хозяина дома. Жить в полуразрушенном доме опасно, но государственная комиссия назначила мизерную компенсацию в 800 манатов (около 470 долларов США), возмутился Видади Гулиев. "Я совсем недавно отремонтировал дом. На одну только кухню 10 тысяч (около 5880 долларов. - Прим. "Кавказского узла") потратил. Какие еще 800 манатов?" - сказал житель Агдамского района.

Гулиев отметил, что жаловался и в правительство, и в министерство экономики, и в президентскую администрацию, и в структуры районной власти, но безуспешно. "Президент сказал, что даже за разбитое стекло компенсация полагается. Вот я и требую эту выделенную президентом компенсацию. У меня половины дома нет, что мне делать? За каждый дом должно быть выплачено по шесть тысяч, да еще по 1500 манатов на каждого члена семьи. А комиссия оценивает наш ущерб в 800 манатов", - подчеркнул Видади Гулиев.

Президент Ильхам Алиев подписал указ, согласно которому за разрушенные или сильно поврежденные дома каждая семья получит по 6000 манатов (3532 долларов), а за ущерб, нанесенный личным вещам, каждый член семьи получит по 1500 манатов (883 долларов). За иной, менее серьезный вред, нанесенный домам, каждая семья получит по 1000 манатов (589 долларов).

Аналогичную компенсацию за полуразрушенный дом, 1000 манатов (около 588 долларов), получила и жительница Гянджи Тарана Гасанова. "Написали, что дом нуждается в ремонте. И дали на это 1000 манатов. Сами подумайте: можно отремонтировать этот дом на 1000 манатов?" - сказала она, посетовав, что дом строился 20 лет, а компенсация давно потрачена на самое необходимое. "Никто не рассматривает нашу жалобу. Все наши вещи в негодность пришли. Мало того, что с нами такое произошло, мало того, что мы четыре месяца в общежитии живем, так еще и несправедливое отношение нас доканывает. Я уже устала в исполнительную власть ходить. Записалась на прием, сказали, что позовут, и ни слуху, ни духу. Я уже заболела от всего этого", - рассказала Тарана Гасанова.

В результате обстрела 17 октября 2020 года Гасановы лишились и дома, и машины, на которой работал муж Тараны Гасановой. Соседи Гасановых погибли под обстрелом - женщина видела, как их трупы вытаскивали из-под обломков. По словам Тараны Гасановой, ее дочери теперь требуется психологическая помощь. “Каждый день она смотрит на телефоне фотографии погибших и плачет. Не можем его у нее забрать. Спасибо, президент принял решение, выделил для нас средства. Но эти деньги нам не дают. Каждый день после работы я часами стою на улице и жду – вдруг кто-то придет, поинтересуется. Но никто не приходит. И вечером я опять несолоно хлебавши возвращаюсь в общежитие", - констатировала жительница Гянджи.

В частности, в ходе осенней эскалации обстрелам неоднократно подвергался второй по численности населения город Азербайджана, Гянджа, расположенный в 70 километрах от зоны конфликта. На "Кавказском узле" опубликован ряд фоторепортажей о последствиях обстрелов Гянджи.

В материале приводятся и интервью с армянскими беженцами. 56-летний Арташес Аракелян родился и вырос в Мартакерте (азербайджанское название - Агдере), потерял ногу в Первой Карабахской войне. Осенью 2020 года он с семьей эвакуировался в село под Ереваном. "Здесь нет никакой работы. Мы хотим вернуться обратно в свое село. Это село десятилетиями было армянским, оно является частью Нагорно-Карабахской автономной области. Даже могилы моих прадедов там находятся", - заявил Аракелян. Беженка из Гадрута Гюльнара Степанян также говорит, что хочет вернуться, но считает невозможным жить рядом с азербайджанцами. “Жить вместе с азербайджанцами после того, что они нам сделали, мы тоже не можем. Это невозможно”, - подчеркнула Гюльнара Степанян.

"Кавказский узел" сообщал, что Азербайджан сразу после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года занялся восстановлением инфраструктуры на территориях, которые перешли под контроль Баку. Большинство населенных пунктов, перешедших под контроль Азербайджана осенью 2020 года, полностью разрушены. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Власти страны перестали предоставлять жилье вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, не обещая при этом скорого возвращения в родные города и села, сообщил Meydan.TV 5 марта.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"