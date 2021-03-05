Военная победа лишила вынужденных переселенцев в Азербайджане надежды на жилье

05 марта 2021, 21:10

Власти Азербайджана перестали предоставлять жилье вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха, не обещая при этом скорого возвращения в родные города и села, говорится в публикации "Мейдан.ТВ". Даже при наличии пригодных для проживания домов на перешедших под контроль Азербайджана территориях сначала нужно провести масштабные работы по разминированию и восстановлению инфраструктуры, указали эксперты.

"Кавказский узел" сообщал, что Азербайджан сразу после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года занялся восстановлением инфраструктуры на территориях, которые перешли под контроль Баку. Армянское население оттуда выехало. В Шушу (армянское название - Шуши), взятие которой стало ключевым событием в ходе полуторамесячных боев, строится новая автомобильная дорога, в городе возобновлено электро- и водоснабжение, туда в качестве сотрудников различных государственных ведомств начали переезжать мирные жители. Азербайджанские энергетики начали работы по восстановлению нескольких ГЭС в зоне конфликта.

Большинство населенных пунктов, перешедших под контроль Азербайджана осенью 2020 года, полностью разрушены. Полное восстановление перешедших под контроль Азербайджана территорий может затянуться на 5-10 лет, на это потребуется не менее 10 миллиардов долларов, считают опрошенные "Кавказским узлом" специалисты. Но власти Азербайджана уже анонсировали возвращение туда вынужденных переселенцев. В случае несогласия они будут лишены своего статуса и соответствующих льгот, заявил в январе замглавы Госкомитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов. При этом большинство вынужденных переселенцев, 315 тысяч, еще до осеннего обострения конфликта получили от государства квартиры и дома, но не все из них готовы изменить уклад жизни и бросить работу.

Вынужденные переселенцы не верят в скорое возвращение на родину

После перехода под контроль Азербайджана значительных территорий в Нагорном Карабахе новые квартиры, построенные для вынужденных переселенцев, начали переводить на баланс министерства труда и социальной защиты, чтобы раздать их другим нуждающимся в жилье. Об этом объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Я знаю, что они долгие годы ждали эти квартиры, но теперь их земли освобождены. Поэтому совершенно нелогично селить бывших беженцев и переселенцев в Баку, Гяндже или Сумгаите. Будет правильным решением отдать предназначенные для них квартиры семьям погибших на войне", - приводятся слова Алиева в статье "(Вне)временные переселенцы. Без надежды на возвращение и нормальное жилье", опубликованной 27 февраля на сайте "Мейдан ТВ".

Процесс возвращения вынужденных переселенцев еще не начался, власти пока даже не называли сроков. Те, кто надеялся получить в ближайшие годы обещанное жилье, обеспокоены, что вместо этого продолжат жить в полуразрушенных зданиях бывших общежитий, школ, детсадов и даже в вагонах. "Здесь у нас дома нет, отчего ж не вернуться? Вообще, многие хотят возвратиться. Кто ж захочет оставаться в таких условиях?! Но, по-моему, это займет года три-четыре, а может, и все семь", - приводятся в публикации слова вынужденной переселенки Валиды Юсифовой.

Наиля Заманова от имени вынужденных переселенцев попросила власти обеспечить их "хоть каким-то жильем" до возвращения на родные земли. "Сколько это займет времени - два, три года? Может быть, не застанем этого, умрем раньше. После тех мучений, которые мы здесь переживаем, там нас только похоронят, видимо", - говорит она на видео, опубликованном "Мейдан ТВ".

Юрист Халид Багиров считает, что правительство должно аннулировать статус беженцев и вынужденных переселенцев только после того, как будут устранены все препятствия для их возвращения. "А до тех пор аннулирование этого статуса представляется неверным с правовой точки зрения", – заявил Багиров.

Боевые действия во время осеннего обострения конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Нагорный Карабах утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно увидеть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Чтобы переселенцы вернулись, недостаточно просто построить дома

Приоритетным вопросом в возвращении переселенцев является обеспечение их безопасности, а не просто наличие пригодных для проживания домов, считает глава Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов. "Речь идет, в первую очередь, о безопасности от мин. Кроме того, должна быть восстановлена инфраструктура, дороги. Допустим, в каких-то населенных пунктах уцелели дома. Но туда еще надо добираться. Кроме того, людей просто так не переселишь - нужно обеспечить им занятость", - пояснил Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что перешедшие под контроль Азербайджана территории постепенно осваиваются, в Физули-Джебраильской зоне на очищенных от мин землях уже засеяна озимая пшеница.

Ранее на это указал и президент Ильхам Алиев. "Есть международная практика, что в первую очередь должно быть разминировано. Это коммуникации, это населенные пункты и места для сельскохозяйственной деятельности. <...> Уже посажены озимые пшеницы на территории более семи тысяч гектаров. Для этого предварительно территория была очищена от мин", - заявил Алиев 26 февраля на пресс-конференции, котора транслировалась в прямом эфире AzTV.

По мнению Гасанова, строительство жилья будет вестись вдоль магистральных дорог. Он указал на то, что сейчас восстанавливаются автомобильная и железная дорога, проходящие вдоль границы с Ираном до границы с Арменией. Параллельно с этими работами можно и отстраивать заново населенные пункты, некогда расположенные вдоль этой дороги, отметил Аваз Гасанов.

"Если правительство пойдет по пути укрупнения населенных пунктов, то есть будет строить вместо нескольких небольших сел одно крупное, то работы можно ускорить. Думаю, что в течение 1 года – полутора лет можно отстроить несколько райцентров. К примеру, село Чоджуг Марджанлы, полностью контроль над которым был восстановлен в апреле 2016 года, восстановили в течение буквально шести месяцев. Сейчас будут задействованы огромное количество техники и рабочей силы, и одновременно можно будет отстраивать десятки населенных пунктов. В бюджете 2021 года на эти цели предусмотрено 2,2 млрд манатов (1,3 млрд долларов. - Прим. "Кавказского узла"). Помимо того, государственные и частные компании также ведут работы исходя из собственных инвестиционных программ", - сказал Гасанов.

Жители, вернувшиеся в отстроенное заново село Чоджуг Марджанлы Джебраильского района на юге Карабаха, заявили, что жить там стало лучше, чем до начала конфликта.

В ряде перешедших под контроль Азербайджана населенных пунктов есть уцелевшие дома, но прежде, чем начинать переселение, нужно провести разминирование и восстановить инфраструктуру, указал и член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции (АНОКЕИ) Тогрул Джуварлы.

"Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан были полностью были разрушены. Но в Шуше немало уцелевших зданий. Неповрежденные постройки есть в некоторых селах Лачинского, Кельбаджарского района. Но все равно для переселения людей туда надо в первую очередь провести разминирование, убедиться в безопасных условиях для проживания людей. Кроме того, важно подвести дороги, линии электропередачи, обеспечить водоснабжение, газоснабжение, построить школы, больницы. Все должно вестись комплексно", - сказал Джуварлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он согласен с властями Азербайджана, отказавшимися от строительства жилья для вынужденных переселенцев за пределами зоны конфликта. "Лучше эти средства направить на ускоренное восстановление территорий. Однако про людей, которые живут в тяжелых бытовых условиях, тоже нельзя забывать. Надо проводить ремонт в местах их проживания, улучшить коммунальное обслуживание", - сказал Джуварлы.

Подробнее о новом обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"