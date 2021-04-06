Паром с 10 пассажирами унесло течением в Астраханской области

06 апреля 2021, 18:39

На паромной переправе в селе Замьяны Астраханской области оборвался трос, судно с людьми и автомобилями унесло вниз по Волге. Паром сел на мель, сильный ветер мешает отбуксировать его, сообщили спасатели.

Сегодня около 14:00 по местному времени (13:00 мск) у паромной переправы через Волгу в селе Замьяны Енотаевского района из-за сильного ветра оторвался трос. Паром с 10 местными жителями и девятью автомобилями унесло вниз по течению на пять километров, сообщило сегодня МЧС по Астраханской области.

При происшествии никто не пострадал. "На месте работает оперативная группа Енотаевского местного пожарно-спасательного гарнизона (одна единица техники и два человека личного состава)", - говорится в сообщении в Instagram ведомства.

Паром сел на мель, после чего спасатели привязали его тросом к дереву, чтобы не допустить дальнейшего сноса по течению. Однако сильный ветер мешает отбуксировать паром, сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Запись в Instagram МЧС набрала к 18:30 мск 136 отметок нравится и четыре комментария.

Проблема с переправами не решается давно, отметила t.v.martynova. "Когда же у нас мосты будут, как в каменном веке живем!? Позор на весь мир..." - написала она . "Мне не показалось? Оперативная группа состоит из одной единицы техники и двух человек личного состава? Интересно, как они им помогают!? Наверное, стоят на берегу с транспарантом с надписью "Держитесь!" ", - отметил golunov73.

Как писал "Кавказский узел", жители села Килинчи близ Астрахани после поломки парома вынуждены, рискуя жизнью, переходить по льду реку, чтобы выйти к автобусной остановке, рассказали сельчане. Пользователи Instagram потребовали от властей решить проблему с переправой.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Енотаевке переменная облачность при температуре воздуха +11 градусов, скорость ветра - 13 метров в секунду. Ночью температура воздуха понизится до + 7 градусов, скорость ветра составит 12 метров в секунду, ожидается умеренный дождь. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.