Сельчане в Астраханской области пожаловались на отсутствие переправы через реку

22 февраля 2021, 08:09

Жители села Килинчи близ Астрахани после поломки парома вынуждены, рискуя жизнью, переходить по льду реку, чтобы выйти к автобусной остановке, рассказали сельчане. Пользователи Instagram потребовали от властей решить проблему с переправой.

Запись о том, что жители села Килинчи вынуждены переходить реку по льду была опубликована 21 февраля на странице издания "Блокнот Астрахань" в Instagram. "Жители села Килинчи отрезаны от внешнего мира. Маршрута Астрахань - Килинчи нет. Паром и баркас встали в связи с погодными условиями. И носит это систематический характер. И вновь на кону человеческие жизни. Все, кому необходимо на работу, на учебу, по неотложным делам переходят по льду к 190-му маршруту на противоположный берег", – сказано в публикации.

Село Килинчи находится на левом берегу реки Болды, расстояние до Астрахани составляет 17 километров. В селе проживает более трех тысяч человек, следует из информации на сайте Килинчинского сельсовета.

Публикация также сопровождена роликом, на кадрах которого женщина показывает, как переходит реку по льду. "Идем по льду, дистанцию надо держать. Вот так дистанцию держим [чтобы лед не треснул] и идем. Скользко и страшно. Ни маршруток нет, ни машин нет, никто нас возить не хочет", – рассказала она.

При этом кадры видео демонстрируют лед, присыпанный снегом. Женщина идет по нему и через время перед ней возникает блестящая поверхность. "Вода что ли? Девчата только что проходили [в этом месте]", – комментирует автор ролика.

Видео заканчивается тем, что жительница успешно перешла на другой берег.

К 08.00 мск 22 февраля эта запись набрала 509 отметок "нравится" и 20 комментариев. Большинство их авторов раскритиковали местные власти. "Где реакция руководителей села и района на публикацию о проблеме в соцсетях?" – задалась вопросом khaernisabikbulatova. "Ну и куда смотрит администрация? [Ничего не делает] пока ЧП не случится", – отметила poleshkomarina. "Безобразие! Зато улицу Адмиралтейскую позарез надо ремонтировать, а там, где действительно люди мучаются – не видят", – возмутился пользователь tatarintsevaninavale. "Верните маршрутку, почините паром, дайте людям жить хотя бы приближёнными к цивилизации", – потребовала elvira_z333.

Другая часть комментаторов подтвердила, что жители села вынуждены переходить реку по льду. "Вот так и живём! Все, рискуя жизнями, ходят по льду, и дети, те кто учатся в городе, и на работу, и так – по делам", – посетовала faniiaurazalieva. "Ни уехать, ни приехать, как на острове", – написал firuzamav. "Прям Ладога – дорога жизни, а на дворе 21-й век, ужас", – подчеркнул пользователь yla_skl.