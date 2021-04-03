Власти связали отключение воды в Махачкале с отсутствием водомеров у жителей

03 апреля 2021, 08:30

Жителям Ленинского района Махачкалы систематически отключается подача воды из-за отсутствия водомеров и плохой платежной дисциплины. Власти предписали установить абонентам счетчики до октября, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта власти Махачкалы запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний. Вечером 17 марта администрация сообщила о постепенном возобновлении подачи холодной воды в дома горожан и предупредила, что использовать эту воду можно только для хозяйственных нужд. Воды в кранах по-прежнему нет, заявили пользователи Instagram в комментариях к отчету мэрии и раскритиковали власти за плохую организацию раздачи бутилированной воды в Ленинском районе. Дадаев пообещал, что в Ленинский район подача воды будет возобновлена 18 марта.

Жители Ленинского района Махачкалы продолжают жаловаться на перебои с водоснабжением. Перебои с подачей воды в поселок Талги связаны с отсутствием у абонентов водомеров, сообщил мэр Махачкалы Салман Дадаев. "Как пояснил руководитель ресурсоснабжающей организации, есть проблемы, связанные с платежной дисциплиной. <…> Были достигнуты соглашения оборудовать дома жителей посёлка Талги индивидуальными приборами учета, провести разъяснительную работу с населением", – написал Дадаев в ночь на 3 апреля на своей странице в Instagram.

Градоначальник также опубликовал видеоролик, на кадрах которого показана его встреча с главой Ленинского района Магомедом Алхасовым и руководителем ОАО "Махачкалаводоканал" Рашидом Магомедовым."Нами было принято решение установить водомер на общий водовод и поэтому водомеру оплачивать. Это было 24 числа с тех пор ничего не предпринято, ничего не сделано абсолютно. По тем сведениям, которые у нас есть там у них какие-то разногласия между собой получились и вопрос этот также остался открытым", – пояснил Магомедов.

Власти намерены предписать местным жителям до октября поставить водомеры и провести до этого срока разъяснительную работу о платежной дисциплине, заключил мэр Махачкалы.

Напомним, что с начала года в Дагестане произошло по меньшей мере пять массовых отравлений. Так 22 марта в больницу Гергебильского района с симптомами кишечной инфекции поступили 13 детей. С 9 по 10 марта с симптомами пищевого отравления в Махачкале был госпитализирован 41 человек, в том числе 32 ребенка. С 22 по 24 февраля в горбольницу Каспийска с симптомами кишечной инфекции обратились 29 пациентов, в том числе 26 детей преимущественно дошкольного возраста. В начале февраля массовое отравление произошло в селе Арани Хунзахского района, там число обратившихся к врачам местных жителей достигло 95. В январе с признаками отравления в Буйнакске к врачам обратились 359 пациентов, 251 из них – дети. При этом в большинстве случаев причиной отравления была названа грязная питьевая вода.