Скриншот видео со страницы мэрии Буйнакска в Instagram https://www.instagram.com/p/CKGjgrbAQk7/

16 января 2021, 16:26

Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске

Мэр Буйнакска поручил провести санитарную обработку улиц после массового отравления водой жителей города. Медицинские работники проводят подворные обходы, вакцинацию от гепатита А и фагирование, Минздрав направил им дополнительно 11 машин неотложной помощи. Пользователи Instagram заявили, что у властей в приоритете должно быть решение проблемы с питьевой водой.

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления начали поступать 12 января. К утру 15 января к врачам обратились 196 человек, 96 из них были госпитализированы, в том числе 73 ребенка. По данным республиканского Роспотребнадзора, причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода. Водоснабжение в Буйнакске с 14 января приостановлено для промывки и хлорирования сетей. В связи с массовым отравлением в Буйнакске были временно закрыты все детсады, школьники переведены на дистанционное обучение. По данным на 17.00 мск 15 января число пациентов с отравлением в больнице составило 94, из которых 69 - дети. Врачи оценили их состояние как удовлетворительное.

Скриншот публикации со страницы мэрии Буйнакска в Instagram https://www.instagram.com/p/CKGjgrbAQk7/По поручению главы Буйнакска Исламудина Нургудаева организована санитарная обработка улиц. "Работниками УЖКХ проводятся все необходимые мероприятия по борьбе с недопущением дальнейшего расположения ОКИ (острой кишечной инфекции)", - сообщается сегодня на странице мэрии города в Instagram. Там же опубликовано несколько коротких видео, на которых показано, как машина ездит по улицам и обрабатывает проезжую часть. На одном из видео - работники подметают тротуары.

Минздрав организовал проведение фагирования населения Буйнакска для профилактики заболевания острыми кишечными инфекциями. "В первую очередь препарат получают дети, на 8:00 15 января бактериофаг уже получили 482 ребенка", - проинформировало Министерство здравоохранения Дагестана 15 января на своем сайте.

По данным ведомства, медицинские работники проводят подворные обходы, проверяя у жителей температуру тела и наличие симптомов ОКИ.

"Для проведения подворных обходов населения Минздравом РД направлены дополнительно 11 машин неотложной помощи. Сегодня рано утром машины отправились в Буйнакск, туда же выехала и врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева. На данный момент на лечении в Буйнакской ЦГБ находится 94 человека госпитализированных с острой кишечной инфекцией, в их числе 68 детей. В минувшие сутки с выздоровлением выписано 25 детей и 1 взрослый. Состояние заболевших удовлетворительное. Случаев тяжелого течения болезни не зарегистрировано", - сказано в сообщении на странице Минздрава Дагестана в Instagram.

Кроме того, по информации Минздрава, начата вакцинация детей от гепатита А. Прививку уже сделали 70 детей. Всего выделено 1560 доз вакцины от гепатита А. "Также планируется вакцинировать 95 человек из группы риска против брюшного тифа и более 100 работников пищевых предприятий будут привиты от дизентерии", - отмечено в сообщении.

Скриншот комментария со страницы Минздрава Дагестана в Instagram https://www.instagram.com/p/CKGJZ4aFjSd/Пользователи Instagram, комментируя сообщение Минздрава, предложили властям заняться прежде всего проблемами с водой. К 16.20 мск пост собрал 28 комментариев и 562 отметки "нравится". "Для избежания осложнения эпидемиологической обстановки нужно с водой разобраться, а не колоть людей при любой непонятной ситуации!", - заявляет пользователь said_and_zyuma.

"Ни машины надо в помощь отправлять, а воду нормальную подавать", - считает kurbanovavodolei. "С водой нужно разбираться в первую очередь, народ устал от этих лекарств, больниц и вакцин, которыми вы пытаетесь сейчас напичкать", - отмечает также albinaalyaa.

Примечание:

"Следком начал проверку после видео об опасных отходах в частном секторе Дагогней", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды", "Все заразившиеся кишечной инфекцией жители Кизляра выписаны из больницы".

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