Машина скорой помощи. Фото: Владимир Аносов / Югополис

01 апреля 2021, 21:04

Три человека стали жертвами обрушения ангара в Ахтубинске

Один человек погиб и двое получили тяжелые травмы при демонтаже ангара в войсковой части, астраханские следователи начали проверку.

Кровля металлического ангара обрушилась на территории войсковой части №15650 в Ахтубинске. Демонтажом здания занималась строительная организация. Под завалами ищут еще одного, четвертого пострадавшего, сообщила сегодня пресс-служба Управления Следкома по Астраханской области на сайте ведомства.

Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них множественные травмы, со ссылкой на главного врача районной больницы Дмитрия Жмыхова передал ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года на стройке в Астрахани погиб экскаваторщик.

Примечание:

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