Двое учителей пострадали при обрушении пола в астраханской школе

24 августа 2020, 18:41

В отремонтированной в 2019 году школе № 58 Астрахани провалилась бетонная плита, с переломами госпитализированы два педагога.

Провал напольной плиты произошел в помещении спортивного зала школы. Пострадавшие педагоги - мужчина 47 лет и женщина 34 лет, которые проводили проверку эвакуационных выходов.

Педагоги госпитализированы. У одного из них врачи диагностировали несколько переломов, у второго - повреждения ноги, сообщили сегодня "Астраханские новости".

Обрушение бетонного пола произошло при входе в подвальное помещение школы, его использовали рабочие во время проведения работ по укреплению фундамента и капремонту здания, уточнила директор школы № 58 Валентина Минаева. Во время ремонта не было никаких предпосылок к тому, чтобы плита могла обвалиться, приводит слова директора школы ГТРК "Лотос". По ее словам, данный выход не является эвакуационным, он будет закрыт, произошедшее не отразится на учебном процессе.

В декабре 2018 года школа №58 была временно закрыта из-за трещин в фундаменте для проведения ремонтных работ, ученики были распределены между ближайшими школами города. Проект ремонта предполагал укрепление фундамента специальным полимер-бетонным раствором, врио губернатора Сергей Морозов брал под личный контроль ход ремонта школы, говорится в сообщении на сайте администрации области от 11 января 2019 года.

"Кавказский узел" ранее писал, что в астраханском лицее обрушилась потолочная плитка, травмы при обрушении получили четверо детей.