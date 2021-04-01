Нальчикский городской суд. Фото: http://nalchiksky.kbr.sudrf.ru/

01 апреля 2021, 16:51

Два жителя Нальчика осуждены за нападение на школьного учителя

Суд в Нальчике назначил Артуру Гацалову и Тамерлану Темукуеву по два года лишения свободы условно за нападение на школьного учителя из-за его конфликта с учеником. Пострадавший педагог долго лечился в больнице и еще не вернулся к работе, сообщили в школе.

Как писал "Кавказский узел", учитель одной из школ в Нальчике, по версии следствия, 27 ноября 2020 года открыл огонь из травматического пистолета в ответ на нападение знакомых ученика, с которым конфликтовал. Один из участников инцидента получил пулевое ранение, он и учитель были госпитализированы, педагог был помещен в реанимацию. 28 марта следствие отчиталось о передаче дела в суд.

По версии следствия, родственник одного из учеников лицея №2 Нальчика 27 ноября 2020 года вместе со своим другом отправился в школу, чтобы избить преподавателя истории, который конфликтовал с его племянником. В лицее обвиняемые вызвали учителя с урока в коридор и напали на него - один из обвиняемых наносил удары, другой удерживал преподавателя, а затем также нанес несколько ударов, предположило следствие.

Нальчикский городской суд признал виновными в умышленном причинении вреда здоровью (часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса России) двух жителей города, Артура Гацалова и Тамерлана Темукуева. По ходатайству подсудимых дело о применении насилия в отношении учителя истории школы-лицея №2 Нальчика Заурбека Мальбахова было рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного следствия.

Суд приговорил Гацалова и Темукуева к двум годам условного лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора сроком на два года. До суда они находились под домашним арестом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Нальчикском городском суде.

Часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лишения свободы. Комментариев от осужденных или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

На сайте Нальчикского городского суда, по данным на 16.50 мск, не содержится информации о вынесении приговора Гацалову и Темукуеву.

Преподаватель истории Заурбек Мальбахов до сих пор не вернулся к работе, он длительное время находился на стационарном лечении. В настоящее время его состояние удовлетворительное, однако, когда он приступит к работе, пока неизвестно, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в лицее №2.

Мальбахов работал в школе с 2002 года. Затем он уволился по собственному желанию, а полтора года назад вернулся обратно, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" директор лицея №2 Людмила Пешкова. Конфликтная ситуация не была связана с оценкой знаний ученика, добавила она.

Сам учащийся лицея при драке не присутствовал, он был на уроке. У учителя с учеником произошел конфликт, не связанный с его учебой, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла" мать школьника.

Примечание:

"Обвиняемый по делу о смерти Гребенюка заподозрен в угрозах свидетелю", "Новая газета": школьнику из Волгограда грозит психбольница по делу о подготовке взрыва", "Верховный суд Кабардино-Балкарии счел неубедительными доказательства вины Авдошиной".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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