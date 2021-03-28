Дошло до суда дело о нападении на учителя в Нальчике

28 марта 2021, 19:52

Передано в суд дело о нападении на учителя в одной из школ Нальчика, обвинения по делу предъявлены двум мужчинам, отчитались следователи.

Как писал "Кавказский узел", учитель одной из школ в Нальчике, по версии следствия, 27 ноября 2020 года открыл огонь из травматического пистолета в ответ на нападение знакомых ученика, с которым конфликтовал. Один из участников инцидента получил пулевое ранение, он и избитый учитель были госпитализированы. Педагог был помещен в реанимацию.

Завершено расследование уголовного дела о нападении на школьного учителя в Нальчике. Обвинения предъявлены двум мужчинам по статье об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести (пункты "г" и "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, родственник одного из учеников лицея №2 Нальчика 27 ноября 2020 года вместе со своим другом отправился в школу, чтобы избить преподавателя истории, который конфликтовал с его племянником. В лицее обвиняемые вызвали учителя с урока в коридор и напали на него - один из обвиняемых наносил удары, другой удерживал преподавателя, а затем также нанес несколько ударов, предположило следствие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, также внесено представление об устранении свободного доступа посторонних лиц в образовательное учреждение, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лишения свободы. Комментариев обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.