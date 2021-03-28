28 марта 2021, 19:52

Дошло до суда дело о нападении на учителя в Нальчике

Передано в суд дело о нападении на учителя в одной из школ Нальчика, обвинения по делу предъявлены двум мужчинам, отчитались следователи.

Как писал "Кавказский узел", учитель одной из школ в Нальчике, по версии следствия, 27 ноября 2020 года открыл огонь из травматического пистолета в ответ на нападение знакомых ученика, с которым конфликтовал. Один из участников инцидента получил пулевое ранение, он и избитый учитель были госпитализированы. Педагог был помещен в реанимацию.

Завершено расследование уголовного дела о нападении на школьного учителя в Нальчике. Обвинения предъявлены двум мужчинам по статье об умышленном причинении здоровью вреда средней тяжести (пункты "г" и "д" части 2 статьи 112 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление Следкома по Кабардино-Балкарии. 

По версии следствия, родственник одного из учеников лицея №2 Нальчика 27 ноября 2020 года вместе со своим другом отправился в школу, чтобы избить преподавателя истории, который конфликтовал с его племянником. В лицее обвиняемые вызвали учителя с урока в коридор и напали на него - один из обвиняемых наносил удары, другой удерживал преподавателя, а затем также нанес несколько ударов, предположило следствие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, также внесено представление об устранении свободного доступа посторонних лиц в образовательное учреждение, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса России предусматривает до пяти лет лишения свободы. Комментариев обвиняемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Примечание:

"ФСБ отчиталась о предотвращенном взрыве в сочинском лицее", "Новая газета": школьнику из Волгограда грозит психбольница по делу о подготовке взрыва", "Полицейский и водитель госпитализированы после погони в Волгограде".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 марта 2021, 23:58

28 марта 2021, 23:00

28 марта 2021, 22:01

28 марта 2021, 20:43

28 марта 2021, 19:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи