Гражданин Грузии освобожден из цхинвальской тюрьмы

01 апреля 2021, 13:15

Суд в Цхинвале признал гражданина Грузии Рамаза Бегелури нарушителем границы и приговорил к лишению свободы условно, после чего силовики передали его властям Грузии, сообщил Комитет госбезопасности Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта стало известно, что гражданин Грузии Рамаз Бегелури задержан на линии разграничения с Южной Осетией и находится в цхинвальской тюрьме.

Задержанный властями Южной Осетии Рамаз Бегелури освобожден и находится на территории, контролируемой властями Грузии, сообщает сегодня «ИнтерпрессНьюс».

Информацию об этом подтвердили в Службе государственной безопасности Грузии, пишет издание.

Рамаз Бегелури, 1984 года, рождения, - житель села Гугутианткари Горийского муниципалитета, информирует КГБ Южной Осетии. "31 марта 2021 года Бегелури Р.Г. признан Цхинвальским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к одному году лишения свободы условно. 1 апреля Бегелури установленным порядком передан властям Грузии", - цитирует сообщение ведомства ИА "Рес".

Ограничения на переход границы Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", размещенном на "Кавказском узле".

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию территориями, оккупированными Россией, говорится в материале "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.