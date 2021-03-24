Граната взорвалась на уроке в дагестанской школе

24 марта 2021, 15:18

Запал учебной гранаты взорвался на уроке основ безопасности жизнедеятельности в школе Хасавюрта. Дети при взрыве не пострадали, педагог госпитализирован с ранением, сообщили сегодня источники.

В школе № 10 Хасавюрта произошел взрыв, сообщила сегодня "Дагестанская правда". "Был ранен один из преподавателей школы. Ему оторвало четыре фаланги пальцев. Мужчину доставили в больницу. Дети не пострадали", - проинформировало издание.

Учитель основ безопасности жизнедеятельности получил ранение в результате взрыва запала гранаты в школе в Дагестане, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана.

"Преподаватель рассказывал на уроке про гранаты, демонстрировал образец с запалом, но без заряда", - привело агентство слова источника.

Взрыв произошел при разборе учебной гранаты РГД-5, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "С места происшествия изъяты: скоба, корпус учебно-имитационного взрывателя, кольцо", - отметил собеседник. По его словам, следователи выясняют, каким образом граната с боевым запалом оказалась в школе.

На сайтах МЧС по Дагестану, Минобрнауки Дагестана, управления Следкома по Дагестану и администрации Хасавюрта на 14:20 мск не содержится информации о происшествии.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября 2018 года в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района Дагестана произошел взрыв, в результате которого были госпитализированы пятеро школьников. Трое пострадавших скончались.