24 марта 2021, 15:18

Граната взорвалась на уроке в дагестанской школе

Запал учебной гранаты взорвался на уроке основ безопасности жизнедеятельности в школе Хасавюрта. Дети при взрыве не пострадали, педагог госпитализирован с ранением, сообщили сегодня источники. 

В школе № 10 Хасавюрта произошел взрыв, сообщила сегодня "Дагестанская правда". "Был ранен один из преподавателей школы. Ему оторвало четыре фаланги пальцев. Мужчину доставили в больницу. Дети не пострадали", - проинформировало издание. 

Учитель основ безопасности жизнедеятельности получил ранение в результате взрыва запала гранаты в школе в Дагестане, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Дагестана. 

"Преподаватель рассказывал на уроке про гранаты, демонстрировал образец с запалом, но без заряда", - привело агентство слова источника.

Взрыв произошел при разборе учебной гранаты РГД-5, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "С места происшествия изъяты: скоба, корпус учебно-имитационного взрывателя, кольцо", - отметил собеседник. По его словам, следователи выясняют, каким образом граната с боевым запалом оказалась в школе.

На сайтах МЧС по Дагестану, Минобрнауки Дагестана, управления Следкома по Дагестану и администрации Хасавюрта на 14:20 мск не содержится информации о происшествии. 

Как писал "Кавказский узел", 2 октября 2018 года в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района Дагестана произошел взрыв, в результате которого были госпитализированы пятеро школьников. Трое пострадавших скончались. 

Примечание:

"Директор дагестанской школы стал подозреваемым по делу о взрыве газа", "Источник сообщил об эвакуации людей из мэрии Избербаша", "Школьники Сунжи и Нальчика эвакуированы по указанию полиции".

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