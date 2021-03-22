Жители Избербаша пожаловались на отсутствие воды после отчета мэра о ее подаче

22 марта 2021, 19:56

После утреннего отчета мэра о возобновлении водоснабжения Избербаша вода в кранах все еще отсутствовала, рассказали "Кавказскому узлу" жители разных частей города. Перебои с водой в Избербаше они назвали привычным делом.

Как писал «Кавказский узел», 20 марта было прекращено водоснабжение Избербаша в связи с тем, что талые воды загрязнили озеро Рыбье, из которого поступает вода в город, и ее уровень в водохранилище упал. Власти сообщили о подвозе воды горожанам, а сегодня утром мэр города Магомед Исаков отчитался о завершении работ по возобновлению подачи воды, но жители города под публикацией мэра в Instagram выразили скепсис по этому поводу.

Сообщение об отсутствии воды в Избербаше с вопросом, когда ее дадут, поступило сегодня днем на sms-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

После отчета мэра Избербаша о возобновлении работ по подаче воды водоснабжение, по данным на 15:00, все еще не было восстановлено, подтвердили корреспонденту «Кавказского узла» жители разных частей города.

Горожане рассказали, что проблемы с водой в городе ощущаются постоянно, поэтому многие в частных домах устанавливают емкости для запаса воды.

«Мы поставили емкость на 10 кубов, которая наполняется, когда есть вода. Но сейчас ее приходится использовать экономно, потому что в городе уже 3-4 дня нет воды. Те, у кого есть емкости, еще могут как-то потерпеть эти неудобства, но бочки поставить есть возможность не у всех. Особенно тяжело тем, кто живет в квартирах, так как им вообще некуда поставить емкости», - сказал житель Изберша Усман, проживающий в районе Даргинского театра.

«Вода, которая идет из крана, пригодна только для технических нужд. Мы уже около двух лет не пьем эту воду, для питья только покупаем. Если набрать ее в ведра и оставить, то всегда выпадает осадок. Но для купания и стирки чистой водой не запасешься, поэтому приходится использовать то, что идет», - отметил Усман.

Очень часто перебои с водой происходят в летнее время, рассказала жительница Избербаша Зарема. «Мы живем в частном секторе, и поэтому у нас есть место, где установить бочку. Это очень выручает. Если подолгу нет воды, то мы заказываем воду и наполняем бочку», - отметила она.

«В прошлом году летом, когда были перебои с водой, отец звонил в водоканал, чтобы нам привезли воду. Они обещали приехать, но так никто и не привез. Поэтому больше мы уже не обращались, сами покупаем, когда появляется необходимость», - добавила Зарема.

В микрорайоне «Горячка», расположенном вблизи побережья Каспийского моря, нет централизованного водоснабжения, и жители берут воду из колодцев, которые сами прорубили, рассказал местный житель Багамед. «В нашем районе трубы проложены только к нескольким домам. И то водопровод сами люди себе проложили на нескольких улицах. Остальные роют колодцы, или же сами привозят себе воду», - пояснил мужчина.

Гаджи, проживающий в районе Центральной мечети, рассказал, что использует воду как из центрального водоснабжения, так и из собственной скважины. «Мэр вроде сказал, что воду пустили, но пока до нас еще не дошла. Я сам в эти дни воду беру из своего колодца, соседи тоже набирают воду у меня», - сообщил он сегодня около 15:00.

По словам мужчины, на их улицу водовоз, насколько ему известно, не приезжал, но в других частях города он видел автоцистерны, из которых воду набирали люди. «Я работаю таксистом и поэтому много езжу по городу. В разных частях города были водовозы, там стояли люди и набирали воду», - пояснил Гаджи.

В новостройке по улице Гамидова для постоянного водоснабжения установлена большая емкость, которая заполняется водопроводной водой, рассказала одна из жительниц дома, представившаяся Зулей. «Но весь запас воды уже закончился. Уже сутки как нет ни капли воды, потому что во всем городе отключили воду. Сегодня за счет всех жильцов заказали воду, чтобы наполнить нашу емкость. Должны уже привезти», - рассказала Зуля и добавила, что «с водой в Избербаше всегда беда». «Летом дают ее по часам. Но у нас хорошо, есть колодец. А тем, кто живет в старых домах, им намного сложнее, они не могут сделать запасы», - говорит она.

В подвале пятиэтажного дома в центре города мужчина по имени Гаджи установил бочку объемом в один кубометр, но ее не хватило на три дня. «Сообщили сегодня, что воду включили, но до нас она еще не дошла. Обычно имеющихся у нас запасов воды хватало, когда начинались перебои. Хотя семья большая. Но как бы мы ни экономили воду в эти дни, она уже закончилась», - рассказал сегодня днем Гаджи.

Воды в районе автостанции не было уже с ночи пятницы, 19 марта, рассказала местная жительница Раисат. «В других районах, как я поняла, воду отключили чуть позже. У нас стоит резервуар, который автоматически наполняется, когда уровень воды в нем уменьшается. Но уже к обеду субботы он был наполовину пуст. Пришлось экономить воду. Пока еще осталось совсем чуть-чуть», - отметила она.

Воду из крана Раисат не использует для питьевых целей. «Для питья мы покупаем в магазине. Потому что даже фильтры не могут полностью очистить ту воду, которая идет из крана. Вода в городе не идет круглосуточно, положение с водой в городе отвратительное. Если не устанавливать емкости, то просто ужас, без воды же невозможно жить. Но нам с дополнительной емкостью легче. Набираем, потом пользуемся», - пояснила женщина. Она добавила, что видела, как в дни отсутствия водоснабжения развозили по городу воду.

Воды сегодня к обеду не было и на северной окраине города, сообщил местный житель Ахмед. «Воду к нам не привозят, мы ее покупаем», - сообщил он.

Приведенный выше опрос не носит репрезентативного характера, он отражает лишь частные наблюдения и мнения жителей Избербаша. "Кавказский узел" также не располагает информацией о том, появилась ли вода в домах опрошенных жителей города по состоянию на 19:55 22 марта.

Начатая прокуратурой Дагестана проверка в связи с отключением водоснабжения в Избербаше пока не завершена, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе надзорного ведомства.

"Кавказский узел" писал, что глава Министерства мелиорации Дагестана в январе был заподозрен в сбросе загрязненной воды в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска. Глава Каспийска в декабре 2020 года сообщил о резком ухудшении качества воды в городе и призвал горожан употреблять только бутилированную воду.

Власти Махачкалы 16 марта запретили жителям города использовать водопроводную воду, объяснив это профилактикой инфекционных заболеваний, но 18 марта отчитались о восстановлении водоснабжения.