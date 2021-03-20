Протестующие заявили об опасности внеочередных выборов для армянской государственности

20 марта 2021, 20:30

Внеочередными выборами могут воспользоваться враждебные Армении силы, заявили лидеры движения "Национально-демократический полюс". В организованном движением митинге приняли участие около тысячи человек.

"Кавказский узел" писал, что движение "Национально-демократический полюс", в которое входят всеармянское движение "Сасна Црер" с 26 февраля проводит акции, посвященные столетию договора между РСФСР и Турцией. На акции 5 марта они заявили, что Армении необходимо диверсифицировать источники приобретения оружия, а также получить статус союзника США вне НАТО. На митинге 16 марта собрались две тысячи человек. К требованию объявить договор 1921 года незаконным присоединились семь оппозиционных партий Армении.

Сегодня движение "Национально-демократический полюс" провело на площади Свободы в Ереване еще один митинг, в котором, по данным организаторов, приняли участие около тысячи человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие растянули большой армянский триколор. Они держали в руках флаги Армении, США, Франции и Евросоюза. Они скандировали лозунги "Свободная независимая Армения" и "Ни прежние, ни действующие. Национальное будущее" - имея в виду, что не поддерживают ни Пашиняна, ни политические силы, находившиеся у власти до "бархатной революции" 2018 года.

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступает за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Активисты раскритиковали Общественное радио и TV

После митинга сторонники "Национально-демократического полюса" прошлись шествием по центральным улицам Еревана, призывая граждан присоединиться к движению. Шествие сопровождали свыше ста силовиков и около десятка полицейских автомобилей. Участники шествия растянули транспарант с надписью "Ни прежние, ни действующие. Национальное будущее".

У входа в Дом радио, мимо которого пролегало шествие, силовики выставили оцепление. Участники акции обратились к Совету радио и потребовали освещать акции протеста. "Нам нужны национальные радио и телевидение, однако Общественное радио и телевидение приглашает в гости тех, кто не смеет критиковать русско-турецкий союз и не указывает, кто именно инициировал осеннюю войну и оккупировал Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла")", - заявил представитель движения Альберт Багдасарян.

Общественное радио и телевидение нарушают закон, который обязывает их быть объективным и неангажированным, однако за все время независимости Армении ведет политику, противоречащую национальным интересам, заявил представитель движения Артур Айвазян. Один из лидеров движения, Гарегин Чугасзян, отметил, что Общественное телевидение и радио не освещали 100-летие русско-турецкого Московского договора.

Следующую акцию движение анонсировало на 27 марта.

Оппозиция с ноября 2020 года проводит в Ереване акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они считают ответственным за передачу Азербайджану территорий в Нагорном Карабахе. После четырех месяцев протестов Пашинян объявил о проведении 20 июня внеочередных парламентских выборов. Выборы в парламент станут выходом из сложившегося политического кризиса в Армении, считают политологи.

Движение потребовало создать временное правительство до выборов

Внешние силы пытаются использовать внеочередные выборы для завершения программы уничтожения армянской государственности, заявил на митинге один из лидеров движения "Национально-демократический полюс" Гарегин Чугасзян. "После отставки премьера необходимо оказать давление на парламент и выбрать народного кандидата в премьеры, который реализует программу по выходу из кризиса и стабилизации ситуации", - сказал оппозиционер.

По его мнению, международная ситуация меняется в пользу Армении. "Подход США и России отличаются в вопросе Арцаха. Американский конгресс уже подготовил резолюцию о возвращении пленных. США говорит о необходимости статуса Арцаха, тогда как Россия заявляет, что этот вопрос нужно отложить. Своим молчанием же армянские власти потакают русско-турецкому сговору", - заявил Чугасзян.

Он также сказал, что "армянская сторона обязана поднять вопрос о безотлагательном возвращении военнопленных, возобновлении переговоров по урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и заморозке каких-либо переговоров по Мегринскому коридору".

Азербайджан на основании ноябрьских договоренностей 2020 года рассчитывает на открытие транспортного коридора через армянский Мегри из "материковой части" Азербайджана в его нахичеванский эксклав - Зангезурский коридор. Армения настаивает, что соглашения о Зангезурском коридоре не было. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"

Внеочередные выборы являются частью программы по "репродукции колониальной зависимости от России", заявил на митинге представитель движения Ваге Гаспарян.

"Противоречие США и России толкает Кремль торопить события. Если им удастся реализовать свой сценарий, это ослабит страну изнутри и приведет к новым угрозам. Чтобы сохранить суверенитет, необходимо сформировать временное правительство, в программе которого приоритетными будут политическая оценка режима, переходного правосудия, принятие нового Избирательного кодекса и лишь после этого - проведение парламентских выборов", - отметил Гаспарян. Он напомнил, что в ходе "бархатной революции" протестующим удалось вынудить парламентариев проголосовать за "народного кандидата".

Власти Армении искусственно затянули реформирование Избирательного кодекса, поскольку после его обновления будет ограничено влияние административного, финансового, криминального ресурсов на итоги выборов, и избиратели смогут отдавать голоса за партии, а не отдельные фигуры, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

О том, как Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".