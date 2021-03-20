Владелец автозаправки в Чечне заподозрен в нарушении требований безопасности

20 марта 2021, 10:32

Житель Чечни организовал на трассе пункт автогазозаправочной станции, не отвечающей требованиям промышленной и пожарной безопасности, сообщили следователи, возбудив уголовное дело.

По данным следствия, у владельца автогазозаправочной станции (АГЗС) на трассе Грозный-Аргун не было разрешительных документов на ее работу. Для хранения сжиженного газа подозреваемый использовал цистерну, переоборудованную кустарным способом. Кроме того, обслуживающий персонал АГЗС не обладал квалификационными требованиями, предъявляемыми при оказании услуг по сбыту газа, сообщило следственное управление Следственного комитета по Чечне.

В отношении владельца заправки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сказано в сообщении, опубликованном 19 марта на сайте ведомства.

Нарушения требований пожарной безопасности на АГЗС регулярно находят надзорные органы в соседней с Чечней республике - Дагестане. Проверки там участились после целого ряда ЧП на автозаправках, где пострадали десятки человек. Несмотря на то, что власти обещали закрыть все АГЗС, работающие с нарушениями, этого так и не произошло. Причиной инцидентов на таких автозаправках часто становится использование небезопасного оборудования и действия сотрудников, которых не обучили работе на опасных производственных объектах, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2020 года множество нарушений было найдено в работе автогазозаправочной станции на трассе Грозный - Шатой, ее владелец был обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили следователи.