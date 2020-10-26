26 октября 2020, 17:49

Владелец заправки в Чечне обвинен в нарушении требований безопасности

В работе автогазозаправочной станции на трассе Грозный - Шатой найдено множество нарушений, ее владелец обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили следователи.

По данным следствия, обвиняемый продавал на заправке сжиженный газ с нарушениями правил промышленной и пожарной безопасности. АГЗС работала без лицензии, а персонал не проходил обучение и аттестацию для работы на пожароопасных объектах. "Кроме того, цистерна, предназначенная для хранения и подачи газа на АГЗС, не зарегистрирована в органах Ростехнадзора и была смонтирована кустарным способом", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Чечне.

Владелец заправки обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК России). "Прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Нарушения требований пожарной безопасности надзорные органы регулярно находят на различных АГЗС в Дагестане. "Кавказский узел" писал, что проверки там участились после целого ряда взрывов, в результате которых пострадали десятки человек. Несмотря на то, что власти обещали закрыть все заправки, работающие с нарушениями, этого так и не произошло: в Махачкале многие из таких объектов просто поменяли название. Причиной инцидентов на таких АЗС обычно становится использование небезопасного оборудования и действия сотрудников, которых не обучили работе на опасных производственных объектах, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения".

Примечание:

"Прокуратура потребовала закрыть две АЗС в Волгоградской области после масштабных проверок"

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