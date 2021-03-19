Подсудимые по делу о смерти роженицы в Волгограде попросили оправдать их

19 марта 2021, 09:27

Волгоградский патологоанатом Вадим Колченко и его подчиненные в последнем слове заявили суду о своей невиновности в подмене биологических образцов умершей при родах Елены Мачкалян и попросили оправдать их. Представители потерпевшего призвали суд лишить обвиняемых права работать врачами.

Как сообщал "Кавказский узел", руководитель волгоградского патологоанатомического бюро Вадим Колченко был заподозрен в служебном подлоге и махинациях с премиями. Выводы экспертов из Санкт-Петербурга не подтвердили указанный в свидетельстве о смерти Елены Мачкалян диагноз, экспертиза приобщена к делу, сообщил 12 марта ее супруг Арам Мачкалян. Документ содержит грубые нарушения и не может быть приобщен к делу, указал Колченко. 16 марта прокуратура попросила в суде назначить Колченко 14 лет колонии строгого режима, а его подчиненным – по три года колонии-поселения.

По версии следствия, решив искусственно занизить статистику материнской смертности, подозреваемый подменил биологические образцы жительницы Волгограда, умершей 29 января 2017 года. Кроме того, бывший главврач обвиняется в требованиях "откатов" от подчиненных и превышении полномочий. Вадиму Колченко были предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, организации служебного подлога, превышении должностных полномочий и мошенничестве. 4 сентября 2019 года Вадим Колченко заявил, что его подставили под обвинение в служебном подлоге, подменив биологические образцы умершей женщины.

18 марта состоялось заседание суда, на котором стороны обменялись репликами и выступили с последним словом, рассказал вдовец Арам Мачкалян. "[Во время заседания] были реплики сторон, потом последнее слово подсудимых, в котором они просили разобраться в деле и вынести оправдательный приговор. Они не считают себя виновными. Колченко говорил, что он больной человек и ему нельзя в тюрьму. У Черкасовой трое несовершеннолетних детей, один ребенок-инвалид. Герасименко просто просила ее оправдать. Мы с адвокатом Забеловой просили, чтобы суд объективно разобрался в данной ситуации. Мы все равно придерживаемся мнения, что эти люди никогда больше не должны работать по профессии – врачами", – рассказал Мачкалян корреспонденту "Кавказского узла".

Он пояснил, что ранее в суде были допрошены главные внештатные специалисты областного комитета здравоохранения. "Допрашивались те, кто участвовал в консилиуме. В основном это главные внештатные специалисты. Все говорили, что выставленный ими на консилиуме диагноз "Аутоимунный гепатит" был диагноз-исключение. Это не понятно. Методом исключения можно тысячи диагнозом поставить. Говорили, что материнская смертность является негативным фактором работы комитета здравоохранения, происходит детальный разбор случая. Если уходит донесение о факте такой смерти в Минздрав, "по шапке" получают люди. Об этом говорили все свидетели. Сначала Колченко тоже это четко рассказывал, у него были признательные показания – сразу, как его задержали. Потом сказал, что эти показания он не давал, на него давило следствие и потому он оговорил своих коллег из комитета здравоохранения. Факт давления не подтвердился. Непонятно, почему он так начал выгораживать их", – рассказал также Мачкалян.

Сведения о смерти Елены Мачкалян подали лишь в 2018 году, отметил вдовец. "Целый год не могли разобраться, что ее смерть является материнской. Колченко в суде сказал, что сразу не подал донесение в Минздрав потому что посчитал, что это не материнская смерть. Я стучался во все двери, чтобы инициировать проверку", – подчеркнул он.

Защита Мачкаляна просила суд лишить Колченко, Герасименко и Черкасову права работать врачами, рассказала адвокат потерпевшего Ольга Забелова. "Потому что такие врачи в структуре медицины Российской Федерации работать не могут", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Комментариями подсудимого "Кавказский узел" пока не располагает.

Колченко мог быть заинтересован в занижении статистики материнской смертности, "чтобы выслужиться перед руководством", считает директор юридического агентства Avim Иван Иванов. "Руководитель областного патологоанатомического бюро назначается руководством областного комитета здравоохранения, и поэтому он заинтересован, чтобы всячески комитету угодить. Суд и следствие должны исследовать, были ли указания о занижении статистики сверху. Если они были, то того, кто их дал, надо также сажать на скамью подсудимых. А если указаний сверху не было, значит он просто хотел выслужиться. То, что он является подчиненным областного комитета здравоохранения и заинтересован в создании определенных показателей работы медучреждений и выгораживании медработников – это однозначно", – сказал Иванов корреспонденту "Кавказского узла".

В обвинительном заключении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что 26 января 2017 года Колченко лично проводил вскрытие трупа Елены Мачкалян, помимо него на вскрытии присутствовали также подсудимые Герасименко и Черкасова. Несмотря на то, что вскрытие производил Колченко, трупные образцы для направления на исследование получены Черкасовой. Колченко действовал вопреки должностным инструкциям, сказано в документе. "Из ложно понятых интересов службы, чувства карьеризма, желания выслужиться перед должностными лицами комитета здравоохранения Волгоградской области и в угоду им приукрасить действительные статистические данные Волгоградской области, чем не допустить возможные негативные последствия для учреждений здравоохранения Волгоградской области, оказывавших медицинскую помощь Мачкалян Е.Н", – отмечается в заключении.

Следующее заседание суда назначено на 10 часов 31 марта, на котором ожидается вынесение приговора подсудимым.