Участники акции протеста в Ереване потребовали встречи с президентом

06 марта 2021, 15:35

Митингующие в столице Армении ветераны боевых действий переместились в центр города, где объединились с протестующими оппозиционерами. Бывшие военные потребовали встречи с президентом Арменом Саркисяном и пригрозили митингом у его резиденции в случае попытки уклониться от переговоров.

Как сообщал "Кавказский узел", ветераны боевых действий в Нагорном Карабахе вышли сегодня на акцию в поддержку Генштаба Армении и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Между военным руководством Армении и властями возник конфликт после того, как Генштаб Армении призвал уйти в отставку Никола Пашиняна и был уволен начальник Генштаба Оник Гаспарян. Ранее Пашинян высказался о качествах "Искандеров", комментируя слова бывшего президента Армении Сержа Саргсяна о том, что ракетные комплексы надо было использовать в первые дни осеннего обострения карабахского конфликта. "Искандеры" нужно было применять уже на четвертый-пятый день войны, когда Азербайджан накопил огромное количество живой силы в Горадизе и на других участках", — приводятся слова Саргсяна в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

Собравшиеся сегодня около здания Минобороны Армении участники акции протеста двинусь маршем к центру Еревана на площадь, где намерены провести встречу с президентом Арменом Саркисяном, чтобы получить у него ответы на свои вопросы. Бывшие военные также намерены присоединиться к оппозиции, которая проводит на площади акцию протеста, сообщило сегодня ИА "Арменпресс".

Если президент не встретится с участниками акции на площади, то они направятся к его резиденции, заявил председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян. "Призываем президента обратиться в Конституционный суд с требованием признать антиконституционным решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна об увольнении начальника Генштаба ВС Армении", – привел сегодня его слова "Sputnik Армения".

Число участников акции увеличилось до 700, передал сегодня ТАСС. "Мы требуем, чтобы президент обратился в Конституционный суд и оспорил проект предложения [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна об увольнении начальника Генштаба. В связи с этим мы хотим встретится с президентом", – привело агентство слова Ары Зограбяна.

Часть митингующих остаются около здания Минобороны на окраине Еревана, другая часть переместилась в центр города, сказано в публикации. "Мы собрались здесь, чтобы поддержать нашего боевого товарища Оника Гаспаряна. Он олицетворяет армию, а армия не проиграла в этой войне", – заявил один из участников акции.

Между тем на площади в центре города также собираются сторонники оппозиции, на место проведения митинга стягиваются силы полиции, передало РИА "Новости". На кадрах видео, опубликованном сегодня изданием News.am, показана площадь в центре Еревана, звучит музыка, на площади собираются люди, по периметру дежурят силовики. Обстановка в целом спокойная.

Напомним, что по мнению политологов, отставка главы Генштаба Армении является предметом закулисных переговоров. Генпрокуратура неофициально пригрозила Саркисяну уголовным преследованием Гаспаряна в случае, если президент будет мешать его отставке, предположил политтехнолог Армен Бадалян. И президент, и контролируемые премьером Николом Пашиняном госструктуры опасаются делать резкие шаги, указал политолог Степан Даниелян.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении".