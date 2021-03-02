Нападение на силовиков в Махачкале оказалось нехарактерным для боевиков

02 марта 2021, 02:55

Раз у силовиков нет претензий к человеку, который сопровождал подозреваемого в нападении на полицейских в Махачкале, значит, доказательств того, что оно готовилось заранее, нет, отметил журналист Магомед Магомедов. Поведение стрелявшего нехарактерно для боевиков, считает председатель Независимого профсоюза работников ОВД и прокуратуры Магомед Шамилов.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля в Махачкале 25-летний житель города в ответ на требование предъявить документы открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан, сообщил представитель МВД Дагестана. Полиция распространила видео о задержании нападавшего. Госпитализированный после стрельбы мужчина умер в больнице, начато расследование уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (статья 317 УК РФ). Второго задержанного силовики назвали свидетелем перестрелки.

Нападение на сотрудников полиции, которое произошло в Махачкале 27 февраля, не было заранее спланированным, считает председатель Независимого профсоюза работников ОВД и прокуратуры Магомед Шамилов.

"Надо всегда помнить, что мы живем в Дагестане, и кровь людская – не водица. У каждого в республике есть потомки, родственники, которые могут отомстить за убийство. Применение оружия при задержании преступников в былые времена считалось браком в работе. Если, конечно, не идет какая-то серьезная спецоперация. Задержание при любых обстоятельствах должно проходить с умом, с обеспечением безопасности себя и окружающих. До того как применить силу, должны быть исчерпаны меры убеждения, и только после этого следует приступать к принуждению. Категорически недопустимо ни малейшего озлобления, а это встречается на каждом шагу. И это вина всего руководства, а не тех, кто работает на земле и поставлен в такие условия", – заявил он 1 марта корреспонденту "Кавказского узла".

Шамилов предположил, что причиной конфликтной ситуации, побудившей к стрельбе, могли стать "оскорбительные взаимные упреки". "Оценка деятельности патрульно-постовой службы идет по палочной системе – сколько человек было доставлено, задержано. Поэтому полицейские вынуждены [...] останавливать, доставлять и задерживать как можно больше людей, даже без видимых причин и оснований. Масса людей доставляется в отделы. Люди это видят и спрашивают, почему происходит такое бесцеремонное приставание к гражданам", – отметил он, добавив, что налицо "злонамеренное противопоставление полиции народу".

По словам председателя профсоюза, силовики не должны без причины проверять граждан на улице. "Какая была необходимость в данном случае проверять документы у этих людей, в чем они виноваты, что вызвало подозрение? По опубликованному объяснению задержанного видно, что они ничего не натворили. Для наличия подозрения должны быть явные признаки. Например, на них должны быть следы совершенного преступления. Это все подробно расписано в книгах по задержанию и доставлению. Но у нас же не так", – отметил Шамилов.

Он напомнил, что "есть приказ о вежливом и внимательном отношении к гражданам, но кто его соблюдает". "В этом случае, видимо, сотрудников заинтересовала борода без усов – так называемый признак боевиков из салафитов или ваххабитов. Если бы они были боевиками, вряд ли прятались бы за машинами. У одного из них было бы боевое оружие, и стрелял бы он не в плечо. Соответственно, исход был бы совершенно другим [...] По признакам внешности нельзя причислять человека к боевикам. Таким тонкостям службы, как мне известно, полицейских меньше всего обучают", – добавил Шамилов.

По версии следствия, 25-летний житель Махачкалы произвел прицельную стрельбу в сторону сотрудников полиции МВД республики, используя имевшийся при нем травматический пистолет, сообщило республиканское следственное управление СКР по Дагестану.

Применение, как и наличие травматического оружия у гражданского лица, говорит о том, что этот гражданин беспокоился о своей безопасности, отметил он. По словам Шамилова, "люди вынуждены надеяться на себя", так как силовики зачастую не реагируют на заявления и похищения.

"Нужно менять отношение народа к полиции, чтобы народ не противопоставлялся полицейским. А это произойдет, когда каждый сотрудник будет исполнять свой долг строго в рамках закона", – добавил он.

Причастность участника перестрелки с полицейскими в Махачкале к боевикам или отсутствие его связи с подпольем должны установить следственные органы, отметил заместитель главного редактора газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

"Попытки уйти от огня, спрятаться от пуль за машину или другое препятствие характерно для любых инцидентов со стрельбой. В том числе каких-либо криминальных разборок или целенаправленных нападений на силовиков, и даже для сотрудников полиции во время отражения атаки. Это типичное поведение оказавшихся в такой ситуации. Если в человека стреляют, то он или убегает, или прячется. Сам факт того, что в человека стреляли, с точки зрения криминалистики и юриспруденции и есть криминальное происшествие. Мотивы этого уже должны установить следователи", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие претензий силовиков на данном этапе следствия к знакомому, который находился вместе с убитым в момент перестрелки, может свидетельствовать об отсутствии доказательств заранее готовившегося нападения, добавил журналист.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.