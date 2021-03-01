Силовики назвали свидетелем второго задержанного после перестрелки в Махачкале

01 марта 2021, 14:33

Спутнику жителя Махачкалы, который 27 февраля открыл огонь по сотрудникам патрульно-постовой службы в столице Дагестана, не предъявлены обвинения, в деле он фигурирует как свидетель. Полицейский, получивший ранение при стрельбе, находится в удовлетворительном состоянии, пояснило следствие. Наряд остановил двух друзей для проверки документов, когда они шли в гости, следует из отрывка видеоролика допроса.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля в Махачкале 25-летний житель города открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, которые потребовали предъявить документы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан, сообщил представитель МВД Дагестана. Полиция распространила видео о задержании нападавшего. Госпитализированный после стрельбы мужчина умер в больнице, начато расследование уголовного дела по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (статья 317 УК РФ).

Огонь по сотрудникам полиции был открыт при попытке проверить документы у мужчин, которые вызвали подозрение, пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в Управлении СКР по Дагестану.

"Ответным огнем стрелявший был убит. Второй мужчина был доставлен в полицию и опрошен. В настоящее время он проходит по делу как свидетель", - пояснил собеседник. По предварительным данным, он не нападал на полицейских, а попытался убежать, пояснил сотрудник ведомства.

Сотрудник полиции, раненный в плечо из травматического оружия, находится в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает, добавил представитель следствия.

Отрывок допроса задержанного после стрельбы в Махачкале был опубликован 28 февраля в Telegram-канале Khadulaev. На записи человек представляется Магомедом и поясняет, что шел рядом с банкетным залом в районе магазина "1000 мелочей" вместе со своим другом Исламом. По его словам, Ислам приехал к нему на работу, они вместе собирались пойти в гости. Они вышли из маршрутки под мостом и поднялись наверх, где стояли сотрудники полиции, которые проверяли машины. "Рядом проходили, они начали документы проверять. У меня спросили документы. Я забыл, что у меня были права и карточка. Подумал, что им нужен паспорт. И сказал, что паспорта нет с собой", - говорит мужчина на записи. На этом видеозапись прерывается.

"Кавказский узел" не может подтвердить подлинность видеозаписи и не располагает информацией о том, при каких обстоятельствах она была сделана.

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