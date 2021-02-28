28 февраля 2021, 10:45

Умер участник нападения на полицейских в Махачкале

Житель Махачкалы, госпитализированный после стрельбы по сотрудникам патрульно-постовой службы, умер в больнице, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля, по данным МВД Дагестана, мужчина открыл огонь по двум сотрудникам патрульно-постовой службы, которые потребовали предъявить документы. Полицейский получил ранение в плечо и ответным огнем ранил нападавшего, еще один человек попытался скрыться и был задержан, сообщил представитель МВД Дагестана. Полиция распространила видео о задержании нападавшего.

По версии следствия, 27 февраля 25-летний махачкалинец у  ресторана устроил стрельбу из травматического пистолета по сотрудникам полиции, в результате был ранен он и один полицейский.

Нападавшего доставили в больницу, где он впоследствии скончался, сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Дагестану на своем сайте.  Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь правоохранителя (статья 317 УК РФ), сообщило ведомство. Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до смертной казни.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Нападение на силовиков в Табасаранском районе стало первым в Дагестане за 10 месяцев", "Конфликтологи призвали уделить внимание семьям бывших боевиков на Северном Кавказе", "ЕСПЧ встал на сторону отца убитого силовиками жителя Ингушетии".

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