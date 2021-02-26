Следком подтвердил задержание Ахмеда Погорова

26 февраля 2021, 21:13

Силовики задержали сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году, сообщил Следком России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня адвокат сообщил о задержании сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, объявленного в розыск по делу о митинге в Магасе. Погоров был задержан в собственном доме в Назрани, силовики вели себя корректно, рассказали адвокат Магомед Беков и племянник Погорова.

По версии следствия, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили массовый митинг, согласованный с властями, однако к вечеру он перерос в несогласованное мероприятие, которое продолжилось и на следующий день. Протестующие "применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти", в результате пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов, утверждают следователи.

Следствие полагает, что Погоров являлся одним из активных участников несогласованного митинга 27 марта, а также организовал беспорядки, в результате которых пострадали силовики. С апреля 2019 года он находился в межгосударственном розыске, заочно было вынесено решение о его аресте.

Силовики задержали Погорова, ему предъявлено обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти (часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 318 УК РФ), сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга.

По данным следователей, по делу о митинге в Магасе было задержано 47 человек, за время расследования уголовного дела в отдельное производство были выделены и с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении 42 обвиняемых, в отношении 33 вынесены обвинительные приговоры, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров протеста, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. 23 февраля Союз репрессированных народов России в обращении к президенту Владимиру Путину призвал освободить их.