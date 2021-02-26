Ахмед Погоров. Фото: пресс-служба Следственного комитетат

26 февраля 2021, 21:13

Следком подтвердил задержание Ахмеда Погорова

Силовики задержали сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году, сообщил Следком России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня адвокат сообщил о задержании сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, объявленного в розыск по делу о митинге в Магасе. Погоров был задержан в собственном доме в Назрани, силовики вели себя корректно, рассказали адвокат Магомед Беков и племянник Погорова.

По версии следствия, 26 марта 2019 года в Магасе местные жители проводили массовый митинг, согласованный с властями, однако к вечеру он перерос в несогласованное  мероприятие, которое продолжилось и на следующий день. Протестующие "применили насилие, в том числе опасное для жизни, в отношении представителей власти", в результате пострадало более 60 сотрудников правоохранительных органов, утверждают следователи.

Следствие полагает, что Погоров являлся одним из активных участников несогласованного митинга 27 марта, а также организовал беспорядки, в результате которых пострадали силовики.  С апреля 2019 года он находился в межгосударственном розыске, заочно было вынесено решение о его аресте.

Силовики задержали Погорова, ему предъявлено обвинение в организации применения насилия в отношении представителей власти (часть 3 статьи 33 и часть 2 статьи 318 УК РФ), сообщил сегодня Следственный комитет России на своем сайте.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. На следующий день силовики попытались разогнать их, что привело к стычкам. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. 

По данным следователей, по делу о митинге в Магасе было задержано 47 человек, за время расследования уголовного дела в отдельное производство были выделены и с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу уголовные дела в отношении 42 обвиняемых, в отношении 33 вынесены обвинительные приговоры, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, по подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров протеста, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. 23 февраля Союз репрессированных народов России в обращении к президенту Владимиру Путину призвал освободить их.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Акция в память о жертвах депортации вызвала интерес у петербургской молодежи", "Правозащитники поддержали идею отказа от празднования 23 февраля на Северном Кавказе", "Чеченцы в Дагестане столкнулись с просьбами не политизировать дату депортации".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 февраля 2021, 07:01

27 февраля 2021, 06:08

  • Экологи указали на угрозы для Бештаугорского заказника от масштабного турпроекта

    Строительство велотерренкура в Ставропольском крае угрожает негативными последствиями для природы Бештаугорского заказника, где обитают 27 краснокнижных видов животных, перед такой работой требуется независимая экологическая экспертиза, заявили в WWF России. Проект не должен грубо вторгаться в существующие экосистемы заказника, но негативные мнения экологов оставлены без внимания, отмечают журналист Антон Чаблин и активистка Екатерина Пономаренко.

27 февраля 2021, 05:12

  • Правозащитники оценили роль Погорова в ингушском деле

    Задержание сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова по делу о митинге в Магасе в 2019 году не повлияет на процесс над лидерами протестов, так в суде уже показана несостоятельность обвинений в адрес активистов, считают руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов и глава Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

27 февраля 2021, 04:15

  • Противники Пашиняна остались на ночь у здания парламента

    Жители Еревана, требующие отставки премьер-министра Пашиняна, проводят вторую ночь на проспекте Баграмяна, разбив палатки перед зданием парламента и установив бочки для разжигания костров. Палатки пока не оборудованы для ночлега, поэтому некоторые протестующие проводят ночь в припаркованных неподалеку автомобилях или дежурят посменно, сообщили участники акции.

27 февраля 2021, 03:15

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи