Ахмед Погоров выступает на митинге в Магасе 26 марта 2019 года. Кадр видео Фортанга Org

26 февраля 2021, 15:14

Адвокат озвучил подробности задержания Ахмеда Погорова

Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров был задержан в собственном доме в Назрани, силовики вели себя корректно, сообщили адвокат Магомед Беков и племянник Погорова.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики задержали сегодня сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, объявленного в розыск по делу о митинге в Магасе.

Защита на данный момент не располагает точными сведениями, куда доставлен Ахмед Погоров после задержания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомед Беков. "У нас есть предположения, что Ахмед доставлен в Нальчик. Адвокатов ему уже назначили, их имена будут известны немного позже", - сказал Беков.

Он уточнил что Погорова задержали именно в Назрани. "Его задержали дома, в Назрани, но не в Карабулаке, как некоторые поспешили и выложили в Instagram. По его адресу в Назрани, где он находился на момент задержания", - рассказал адвокат.

Родные, по словам Бекова, не жаловались на поведение силовиков при задержании Погорова. "Я разговаривал с его племянником сегодня. Силовики вели себя корректно, сдержанно, никого не пугали. Задержание прошло без эксцессов", - отметил Магомед Беков.

Адвокат добавил, что особого повода для задержания силовикам не требовалось. "Когда человек объявлен в розыск - а Ахмед Погоров был объявлен в федеральный розыск, - то задержанием занимаются оперативные работники, которые производят задержание по месту нахождения разыскиваемого. У них нет необходимости объяснять причины оперативных действий, поскольку человек в розыске", - сказал Беков.

Ахмед Погоров с 27 апреля 2019 года находился в федеральном розыске по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе, который прошел в марте 2019 года. С начала апреля 2019 года в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. С ноября 2020 года на Ставрополье рассматривается дело семи лидеров протеста, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества. 23 февраля Союз репрессированных народов России в обращении к президенту Владимиру Путину призвал освободить их.

Скриншот публикации о задрежании Ахмеда Погорова, https://t.me/fortangaorg/8358Племянник Погорова подтвердил, что задержание прошло в Назрани, и указал, что сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа увезен не в Северную Осетию.

"Местонахождение Ахмеда пока неизвестно, и информация о доставлении в СИЗО Владикавказа является недостоверной. Как и то, что хозяин дома, где скрывался Ахмед, также будет привлечен к ответственности. Задержание происходило не в Карабулаке, а в личном домовладении Ахмеда", - процитировал сегодня слова племянника Погорова Telegram-канал ингушских активистов ФортангаORG.

Новости о задержаниях ингушских активистов публикуются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Акция в память о жертвах депортации вызвала интерес у петербургской молодежи", "Правозащитники поддержали идею отказа от празднования 23 февраля на Северном Кавказе", "Чеченцы в Дагестане столкнулись с просьбами не политизировать дату депортации".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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