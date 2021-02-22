Видео о взятии Шуши вызвало споры в соцсетях

22 февраля 2021, 17:07

Кадры продвижения азербайджанских войск к Шуше подтверждают версию о предательской сдаче города, заявила часть пользователей соцсетей. Такая версия связана с нежеланием признать военные успехи Азербайджана, возразили их оппоненты.

Как сообщал "Кавказский узел", кинорежиссер Аршак Закарян в феврале опубликовал видео, которое, по его мнению, "подтвердило версию сдачи Шуши" (азербайджанское название – Шуша) азербайджанским войскам, поскольку демонстрирует их беспрепятственное продвижение к городу. Видео снято бывшими спецназовцами 27 октября 2020 года, эксперты сочли его достоверным. С учетом того, что координаты азербайджанских соединений на подступах к Шуши были известны, их можно было уничтожить артиллерийским огнем, указал военный эксперт Роберт Назарян. Отсутствие или запоздалое нанесение артиллерийского удара могло быть следствием несогласованности между армянскими военными, предположил военный эксперт Айк Хачикян.

Взятие Шуши 8 ноября 2020 года стало ключевым событием осенних боев в зоне карабахского конфликта: после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши пошла на заключение мирного соглашения, по которому Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Пользователи YouTube призвали найти виновных в сдаче Шуши

Пользователи YouTube сочли видео Закаряна доказательством предательства и в комментариях к публикации на канале "Молния TV" призвали казнить виновных. "Предателей выявить и казнить публично", – написал Nnn Nnn. "Предателей должны судить армянский народ и родители погибших наших воинов", – заявил Александр Саакянц. "Без суда можно и безвинных людей обвинить и расстрелять! А виновные смоются (скроются от правосудия. – Прим. "Кавказского узла")! Нужны <...> доказательства!" – возразила Ева Киликия.

Версия о предательстве со стороны властей Армении не объясняет поражений на фронте, считает Oleg Harust. "Почему руководство Армии обороны Арцаха облажалось? Надо было действовать самим, не слушать [премьер-министра Армении Никола] Пашиняна", – указал он.

Именно из Еревана осуществлялось руководство войсками, заявил Mikael Aleksanian. "Это партия предателей <...> ищут себе оправдания, обвиняя всех подряд, в том числе и [в том, что] типа все убежали. Никто не убежал – вывезли только гражданских: детей, женщин, стариков и негодных к службе. Но армия подчиняется приказам, а приказы были такие: отходить, оставить. "Выходите из Шуши – пусть они зайдут, и [ракетным комплексом] "Искандером" ударим. Но, как видим, отошли, а "Искандером" так и не ударили", – отметил пользователь.

Критики версии о предательстве назвали взятие Шуши результатом неожиданной спецоперации

Комментаторы из Азербайджана заявили, что видео не доказывает факта предательства. "Молния ТV", вам не стыдно за ваши аргументы? Вам стыдно признаться, что вы проиграли <...>? – написал Talish oglu. "Азербайджанские спецы просто красиво очистили <...> армию Армении из города Шуши, до сих пор армяне не могут понять, как же так это могло случиться <...>: пришли, откуда мы их не ожидали, <...> пробрались через крутые скалы и попали в город Шуша <...>. После победы Азербайджана вы начали искать предателей среди своих, и не найдете, потому что их не было – лучше для вас признать освобождение города Шуши как позорное поражение <...>", – заявил komissar Catany.

Если бы Шуша была предательски сдана, то это не сопровождалось бы большим числом погибших карабахских солдат, указал Rovsan Aliev. "Армяне, а как же тот факт, что в Шуше и окрестностях города после 10 ноября спецназом азербайджанский войск были переданы миротворцам России 730 армянских трупов? Вы сами-то в свои сказки верите?" – написал он.

К 17.00 мск 22 февраля видео "Шуши сдали, и сдавшие предстанут перед судом", опубликованное на YouTube-канале "Молния TV" 18 февраля, собрало 6776 просмотров и 299 комментариев, на 305 отметок "нравится" приходится 58 отметок "не нравится".

Пользователь соцсети "ВКонтакте" David Schwarz объяснил версию о предательстве нежеланием "честно признать, что азербайджанская армия была лучше подготовлена, технически лучше оснащена, тактически более грамотно провела войсковые операции".

"Что касается взятия города Шуша. Фактические данные: первыми в город по неприступным отвесным скалам просочились азербайджанские снайперы. Они заняли позиции на ключевых пересечениях улиц, после них поднимался горный спецназ – всего 400 человек, имея только легкое вооружение. С той стороны, с которой поднимались они, армяне их не ждали, поскольку там город заканчивался отвесными, обрывистыми скалами. Шушу обороняло 3000 армян. Спецназ вступил фактически в рукопашную, а снайперы простреливали улицы, не давая армянам маневрировать. <...> Они шли на смерть. До этого они 14 дней отдельными группами пробирались по горам к Шуше, не вступая в стычки. Максимально маскируясь. И более того, была установка, что если какую-то группу обнаружат, остальные не имели права себя проявлять", – написал он на странице "Кавказского узла" в соцсети.

Казбек Эльбрусов в ответ на это заявил, что победу Азербайджану обеспечили турецкие военные специалисты и сирийские наемники. "Казбек, ой, не смешите меня! Особенно боевики, которых так никто и не видел. Если вы немного понимаете в военном деле, то вы должны знать, что военные действия в условиях пустыни и городов очень резко отличаются от методов войны в горных условиях. Поэтому боевики с Ближнего Востока абсолютно бесполезны в горах Кавказа. И второе: какое же количество надо завезти этих самых полубандитских боевиков, чтобы разгромить хваленую регулярную армянскую армию?" – возразил David Schwarz.

К 17.00 мск 22 февраля публикация "Кавказского узла" о видео Аршака Закаряна, сделанная 21 февраля, собрала 959 просмотров, шесть "лайков" и девять комментариев.

На видео запечатлены те войска, которые "без проблем" прошли в Шуши через узкое ущелье, но, несмотря на уязвимый маршрут, не были уничтожены, указал автор YouTube-канала IL Panther. "Почему их никто не уничтожил за весь этот путь?! 5 ноября [2020 года] был дан приказ отступить батальону, который держал оборону постов Карин Така. Почему дали такой приказ? Всем, думаю, ясно. Все эти люди живые, любой из них этот приказ готов подтвердить", – написал автор канала в комментарии к собственной публикации от 18 февраля.

Село Карин Так, ключевой населенный пункт на пути к Шуши, обороняли новобранцы и ветераны-добровольцы, писал очевидец, автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах". "Спецназ, на который даже не напали, оставил свои посты и спустился в село, открыв без единого выстрела дорогу азербайджанцам. Трое наших парней пошли к ним, объяснить, что им надо вернуться на свой пост. Мы все тогда посчитали, что они струсили, но дальнейшие события наводят на мысль, что им приказали отступить, открыв фронт", – написал блогер 12 ноября 2020 года в заметке "Проданный Рай. Оборона Карин Така".

Он считает итоги осеннего обострения конфликта следствием предательства властей Армении. "Считаю, что нас продали. Продала не только сегодняшняя власть, но и прежняя, отняв у нас щит обороны. Сценарий войны был написан и согласован сторонами заранее, только вот народу ничего не сказали и посылали людей на верную смерть", – считает блогер.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".