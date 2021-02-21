Армянские аналитики сочли достоверным видео об азербайджанских военных близ Шуши

21 февраля 2021, 17:39

Видеоролик Аршака Закаряна о том, что перед взятием Шуши военные не отреагировали на данные разведки о продвижении азербайджанского спецназа близ города, выглядит достоверным, признали опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября 2020 года взятие Шуши стало ключевым событием обострения карабахского конфликта: после этого азербайджанские войска оказались в непосредственной близости от Степанакерта. Армения с потерей Шуши (азербайджанское название – Шуша) пошла на заключение мирного соглашения, по которому Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха.

Какие это территории, можно посмотреть на опубликованной на "Кавказском узле" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Кинорежиссер Аршак Закарян опубликовал 17-минутное видео, которое, как он отмечает, «подтвердило версию сдачи Шуши», сообщил 19 февраля Telegram-канал "Баграмян 26". В ролике приведены кадры передвижения военных, и пояснения разведчиков о том, что «противника много, и он движется в направления армянской стороны». Затем сам Аршак Закарян комментирует, что видео снято бывшими спецназовцами 27 октября 2020 года около двух часов ночи.

Также Аршак Закарян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла", отмечает, что спецназовцы получили задание узнать, есть ли группировки, направляющиеся к Шуши. «На устройстве [наблюдения] в первых минутах четко видно, что наш спецназ выявил три группировки, которые с разных сторон приходят и объединяются в одну, а также видны точные координаты этих подразделений, которые беспрепятственно, без какой-либо спешки, время от времени делая перекур, уверенно направляются к Шуши», - отмечает Закарян.

Он добавил, что армянский спецназ в это время беспрерывно передает координаты противника в надежде, что артиллерия "одним ударом их уничтожит", что могло бы стать "переломным моментом в ходе войны", но этого не последовало.

Затем Закарян показывает на карте отрезок от села Аветараноц до Шуши, расстояние между которыми 9 километров. Он отмечает, что выявленный здесь противник – это "общевойсковой спецназ Нахичевана", который был и среди войск, штурмовавших Шуши.

6 ноября 2020 года специализированный военный сайт Razm.info также распространил информацию о переброске подразделения специального назначения из Нахичевана в зону боев.

"От Аветараноца азербайджанцы направляются к селу Схнах, где сталкиваются с армянским малочисленным отрядом, для которого было неожиданно встретить спецназ противника", - говорит в своем видео Аршак Закарян. По его словам, на этой территории вступил в бой и полицейский отряд, однако "силы были неравные", поэтому армянские отряды, "неся потери, были вынуждены отступить, хотя можно было еще до Схнаха уничтожить врага, применив артиллерию". Часть азербайджанских подразделений, по словам Закаряна, с северо-запада обошла село Карин Так и вышла к дороге Шуши – Бердзор, а оттуда и к городу Шуши. Закарян добавил, что «кадры сделаны с дрона и, наверняка, азербайджанцы слышат звук коптера, но их это не беспокоит».

Автор публикации в Telegram-канале «Баграмян 26» в свою очередь назвал видео «о сдаче Шуши скандальным», после которого «должны полететь головы конкретных военных и политиков». "Видно, как азербайджанские войска передвигаются по горам и лесам, особо не опасаясь ударов с воздуха. Важно отметить, что армянской стороне с 27 октября (может и раньше) были известны точные координаты трех азербайджанских групп, которые в итоге и попали в Шуши. По этим группам так и не был нанесен ни один удар, хотя они были как на ладони для армянских военных", - говорится в аннотации к видео Аршака Закаряна.

Аналитики не исключили достоверность версии Закаряна

Кадры видео сняты 27 октября 2020 года, и эта дата совпадает с датой боев в районе сел Схнах и Аветараноц, на расстоянии 8-9 километров от Шуши, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт Роберт Назарян. Судя по видео, разведчики говорят, что данные передали, но кому передали и какой получили ответ, из видео неясно. "Но они должны были передать эти данные либо отдельному оборонному командиру, либо в центральный штаб, либо командованию Армии обороны. В целом видео соответствует как аннотации в Telegram-канале «Баграмян 26», так и официальной информации и имеющимся у меня лично данным", - отмети Назарян.

В то же время, если судить по кадрам, на которых азербайджанские подразделения беспрепятственно передвигаются в направлении Шуши, можно сказать, что армянская сторона специально подпустила их, добавил эксперт. Но, по его словам, возможно, что именно в этот момент и в этом направлении у армянской стороны просто не было соответствующих сил для нанесения удара, «хотя и в это с трудом верится, тем более, их можно было подбить артиллерией издалека».

На видео, по словам эксперта, показана лесистая территория, и как минимум в трех разных направлениях видны скопления военных. «Как они дошли до этой территории – вторая сторона вопроса. Но здесь мы видим скопление сил. [...] Лесистая зона, конечно, несколько усложняет наше сопротивление, это не открытое поле, чтобы невооруженным глазом заметить их. Но если у тебя есть точные координаты их местоположения, работа артиллерии значительно облегчается. Уничтожить эти группировки было возможным», - отметил Назарян.

Роберт Назарян также подтвердил информацию о том, что в этих районах был нахичеванский спецназ. Однако эксперт подчеркнул, что не видел в Сети другой подобной информации о координатах азербайджанских группировок. "Практически, это данные разведки, и их обычно не распространяют так просто в сети", - пояснил он.

Военный эксперт Айк Хачикян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что на опубликованном видео - участок территории возле сел Аветараноц и Схнах, и эта местность "легко узнаваема". По его словам, азербайджанские войска после захвата села Хин Тагер Гадрутского района по лесистым дорогам вышли именно к этой местности, после чего к селу Карин Так, а затем и к Шуши. "В этом видео, по сути, видим одну из этих азербайджанских групп. Сложно сказать, почему именно в этом эпизоде не было артиллерийского удара. Возможно, он был, но поздно. В целом, очевидно, что у нас была проблема с управлением, и этот эпизод может, был результатом несогласованности действий наших подразделений", - прокомментировал видео Айк Хачикян.

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский, который анализировал весь ход карабахской войны, пишет, что «еще в начале ноября он писал, что армянами под Шуши планируется окружение и уничтожение группировки противника, и об этом говорила элементарная логика». Куликовский считает, что армяне, несмотря на "катастрофические провалы" в начале войны, стояли на пороге крупнейшей победы. «Но, судя по всему, ереванские партнеры не обманули господина [Ильхама] Алиева, и тщательно планируемый удар не состоялся. [...] Вся операция под Шуши – это результат чудовищного предательства со стороны военно-политической верхушки Еревана. Прекрасный шанс на победу, если не во всей войне, то по крайней мере, в кампании 2020 года, был самым отвратительным образом слит», - написал Куликовский в своем Telegram-канале, комментируя видео Аршака Закаряна.

Напомним, о том, что действующие власти «сдали Шуши», заявил в своем интервью и третий президент Армении Серж Саргсян. "Я не говорю, что преднамеренно сдали. Но Шуши сдали, сдали потому, что уже было известно (мне, по крайней мере), когда закончится война", - сказал он в интервью, опубликованном 16 февраля на Youtube-канале ArmNews.

Самые важные тезисы из интервью Саргсяна собраны в справке "Кавказского узла" "Про войну, миллиарды и "Искандеры": главное из интервью с Саргсяном".

19 февраля стало известно, что силовики задержали ведущего телеканала ArmNews и соучредителя "Карьяк медиа" Карена Бекаряна, а в его квартире в Ереване был проведен обыск. Карен Бекарян стал одним из четырех задержанных по делу о фейковом аккаунте в Facebook, в котором публиковались "клеветнические и оскорбительные посты, касающиеся высокопоставленных должностных лиц государства", сообщила Служба нацбезопасности Армении.

Помимо Бекаряна, по этому делу задержаны бывший руководитель аппарата парламента Ара Сагателян, а также жители Армении Арам Саркисян и Мгер Авакян. По данным защиты, они обвиняются в нарушении правил распространения информации при военном положении и распространении межнациональной вражды и ненависти.

При этом в Армении в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, начались акции протеста. Сторонники оппозиции требуют отставки Никола Пашиняна с поста главы кабмина, обвиняя его в предательстве. Премьера призвали уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй. Пашинян согласился только на проведение досрочных выборов в парламент. Оппозиция в Армении недостаточно сильна, чтобы вынудить Пашиняна уйти в отставку, пояснили в январе армянские политологи.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".