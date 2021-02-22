Городской суд Тбилиси. Фото: скриншот https://1tv.ge

22 февраля 2021, 09:07

Суд в Тбилиси встал на сторону задержанных активистов

Тбилисский горсуд оправдал двух из восьми задержанных участников акции протеста, обвиненных в неподчинении полицейским, а еще трем вынес предупреждения. Решение по остальным отложено по просьбе адвокатов.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля полицейские в Тбилиси задержали восемь активистов, пытавшихся разбить палатку на акции протеста, приуроченной к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Активисты сочли действия силовиков нарушением их права на свободу собраний.

Городской суд Тбилиси рассмотрел дела против восьми задержанных 21 февраля на акции протеста активистов, пытавшихся установить палатку перед зданием правительства в столице Грузии. Задержанные обвиняются в неподчинении полицейским, с чем они не согласны, сообщило сегодня ИА "Новости "Грузия".

Двое из восьми активистов были оправданы, еще троим вынесено предупреждение. По оставшимся троим участникам акции решение было отложено после того, как адвокаты попросили больше времени для сбора доказательств, сообщил сегодня на своем сайте грузинский телеканал "Рустави-2".

Напомним, что, по версии полиции, силовики "неоднократно предлагали" митингующим альтернативное место для установки палаток, а также призывали подчиняться их законным требованиям. Акция протеста была приурочена к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Активисты планировали читать лекции об истории Грузии непосредственно из палаток. По их версии, сотрудники полиции необоснованно ограничивают гарантированную Конституцией свободу проведения собраний.

"Кавказский узел" также писал, что 16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, который обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. 17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать оппозиционера. Мелия не подчинился, и лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе обратился к оппозиционеру с призывом сделать это. В свою очередь, грузинские НПО потребовали от прокуратуры проверить легитимность постановления суда об аресте Мелии, а его сторонники и активисты решили продолжить круглосуточные дежурства в офисе и перед зданием партии, чтобы не допустить ареста оппозиционера.

Примечание:

"НПО потребовали у прокуратуры проверить законность решения об аресте Мелии", "Два активиста задержаны на митинге в поддержку Ники Мелии", "Премьер-министр Грузии ушел в отставку".

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