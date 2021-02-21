21 февраля 2021, 18:28

Восемь человек задержаны на акции протеста в Тбилиси

Полицейские в Тбилиси задержали активистов, пытавшихся разбить палатку на акции протеста, приуроченной к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Активисты сочли действия силовиков нарушением их права на свободу собраний.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля в Тбилиси 10 активистов были задержаны после того, как попытались поставить палатки около здания парламента. Полиция назвала причиной их  задержания неповиновение требованиям силовиков. Служба госинспекции Грузии начала расследование дела о превышении полномочий полицейскими.

Сотрудники МВД задержали восьмерых человек за попытку разбить палатки у здания парламента в Тбилиси, сообщило сегодня министерство. "Сегодня на акции протеста у законодательного органа правоохранители на основании 173-й статьи Кодекса административных правонарушений ("Неподчинение законным требованиям представителей правоохранительных органов") задержали восемь человек", - процитировало сообщение ведомства ТАСС.

По версии полиции, силовики "неоднократно предлагали" митингующим альтернативное место для установки палаток, а также призывали подчиняться их законным требованиям, информирует агентство.

Акция протеста была приурочена к 100-летию со дня принятия первой грузинской Конституции. Активисты планировали читать лекции об истории Грузии непосредственно из палаток. По их версии, сотрудники полиции необоснованно ограничивают гарантированную Конституцией свободу проведения собраний, уточняет "Sputnik Грузия".

Напомним, 16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, который обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. 17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать оппозиционера. Мелия не подчинился, и лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе обратился к оппозиционеру с призывом сделать это. В свою очередь, грузинские НПО потребовали от прокуратуры проверить легитимность постановления суда об аресте Мелии, а его сторонники и активисты решили продолжить круглосуточные дежурства в офисе и перед зданием партии, чтобы не допустить ареста оппозиционера.

Примечание:

"НПО потребовали у прокуратуры проверить законность решения об аресте Мелии", "Два активиста задержаны на митинге в поддержку Ники Мелии", "Премьер-министр Грузии ушел в отставку".

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