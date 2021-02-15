Апелляционный суд оставил в силе приговор Поладу Асланову

15 февраля 2021, 18:21

Бакинский апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор журналисту Поладу Асланову. Осужденный заявил, что продолжит голодовку против необоснованного уголовного преследования.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. 1 февраля Асланов объявил голодовку. Он заявил о затягивании процесса по жалобе на приговор, потребовал объективного разбирательства и перевода под домашний арест. 6 февраля жена Асланова сообщила об ухудшении состояния его здоровья. Представители омбудсмена Азербайджана посетили Асланова только на восьмой день его голодовки. Правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала азербайджанские власти оказать срочную медицинскую помощь Асланову и обеспечить справедливое рассмотрение его дела.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". Комитет защиты журналистов еще в октябре 2020 года призывал освободить Асланова.

Сегодня на процессе в Бакинском апелляционном суде (БАС) под председательством Гасана Ахмедова состоялись прения сторон. "Несмотря на открытый процесс в зал не были пропущены представители медиа", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" жена журналиста Гюльмира Асланова.

Она отметила, что адвокат Эльчин Садыгов выступил с пространной речью и призвал суд оправдать Полада Асланова.

"Адвокат указал на голословность обвинений. Обвинение утверждает, что по заказу иранских спецслужб Полад Асланов писал материалы, порочащие правоохранительные органы Азербайджана. Однако, как указал адвокат, политологической экспертизы публикаций не было проведено. Мой муж разоблачал коррупцию чиновников, силовиков, но они (власти) не могут отличать государство от правительства", - заявила супруга журналиста.

Кроме того, по ее словам, адвокат обратил внимание на то, что после задержания в июне 2019 года Полад Асланов допрашивался сначала как свидетель. "Как же так, они располагают оперативной информацией о связях Полада с иранцами, а допрашивают в качестве свидетеля? С другой стороны, согласно Европейской конвенции, свидетельские показания человека не могут быть использованы против него. А в случае с Поладом показания, данные им под психологическим давлением и угрозами против членов семьи, были использованы для его уголовного преследования", - утверждает Асланова.

Она сообщила, что сам журналист также отверг обвинения. Он плохо чувствовал себя на процессе, добавила Асланова.

"Полад после 15 дней голодовки был весь бледный. Состояние здоровья у него плохое. У него дрожали руки, и он едва держал бумаги со своими заметками. Он попросил у судьи разрешение сидя излагать последнее слово. Судья позволил ему", - рассказала Гюльмира Асланова.

Супруга журналиста пояснила, что, по словам ее мужа, у него нет другого выхода, кроме как пытаться добиться справедливости голодовкой. "Полад сказал, что подготовил завещание. Он сказал, что в случае его смерти ответственность за это будет не только на тех, кто сфабриковал против него уголовное дело, но и в целом на политической власти, закрывавшей глаза на произвол силовиков и отдавшей приказ на его осуждение к длительному сроку лишения свободы. Полад сказал, что продолжит голодовку", - отметила Асланова.

Она утверждает, что соответствующие органы не интересуются ее мужем: "На всем протяжении голодовки Поладу Асланову ни разу не померили кровяное давление, его не взвешивали, над ним нет медицинского наблюдения. Полада Асланова все еще не изолировали, и он содержится в обычной камере".

Адвокат Эльчин Садыгов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" сказанное супругой осужденного. Он воздержался от дополнительных комментариев, отметив, что защита подаст на приговор кассационную жалобу.

В БАС подтвердили информацию о неудовлетворении жалобы на приговор Асланову. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".