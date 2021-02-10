"Репортеры без границ" призвали срочно оказать медпомощь Поладу Асланову

10 февраля 2021, 20:04

Правозащитная организация "Репортеры без границ" призвала власти Азербайджана оказать срочную медицинскую помощь Поладу Асланову, который проводит голодовку уже десять дней и находится в заключении 19 месяцев. К состоянию здоровья Полада Асланова нет никакого внимания со стороны Пенитенциарной службы и руководства изолятора, пожаловалась его супруга.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. 1 февраля Асланов объявил голодовку. Он заявил о затягивании процесса по жалобе на приговор, потребовал объективного разбирательства и перевода под домашний арест. 6 февраля жена Асланова сообщила об ухудшении состояния его здоровья. Представители омбудсмена Азербайджана посетили Асланова только на восьмой день его голодовки.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". Комитет защиты журналистов еще в октябре 2020 года призывал освободить Асланова.

"Репортеры без границ" (РБГ) в своем заявлении напомнили о том, что Полад Асланов был арестован в июне 2019 года и "осужден по сфабрикованным обвинениям в государственной измене". Он подал апелляцию через несколько дней после вынесения приговора, но ему пришлось ждать ее рассмотрения. 4 февраля Асланов был удален из зала суда за протест против незаконного присутствия силовиков, в которых он узнал тех, кто выдвинул против него обвинения. Такая мера обычно принимается только в связи с беспорядками в зале суда, подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте РБГ.

"Власти продолжают преследовать Полада Асланова, который был осужден совершенно произвольно. Мы осуждаем это бесчеловечное обращение, которое ставит под угрозу жизнь журналиста, и призываем власти Азербайджана срочно оказать ему медицинскую помощь и обеспечить справедливое слушание дела при рассмотрении судом его апелляции 15 февраля", - сказала Жанна Кавелье, руководитель отдела РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии, слова которой приведены в сообщении организации.

Азербайджан занимает 168-е место из 180 стран в мировом рейтинге свободы прессы РБГ за 2020 год. Большинство критических СМИ были вынуждены замолчать или переехать за границу, основные независимые веб-сайты заблокированы и по крайней мере три журналиста в настоящее время находятся в тюрьмах, говорится в заявлении РБГ.

Супруга журналиста Гюльмира Асланова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что ее муж продолжает голодовку.

"Полад сегодня позвонил. Он продолжает голодовку. Полад испытывает боли в желудке и почках, но пока считает их терпимыми. Но его до сих пор не изолировали. За ним нет медицинского наблюдения, ему даже кровяное давление не измеряют. Единственный раз его осмотрел доктор, который пришел вместе с сотрудниками аппарата омбудсмена два дня назад, после того как я неоднократно обращалась к ним. И это единственный орган, который отреагировал на голодовку. И еще четыре дня назад у него взяли тест на коронавирус, но ответа до сих пор нет. Причем у его сокамерника образцы не взяли", - отметила Гюльмира Асланова.

Вместе с тем, по ее словам, несмотря на то, что в присутствии сотрудников аппарата омбудсмена журналист написал заявление о переводе его в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, эта просьба пока не удовлетворена.

"Мне начальник Бакинского СИЗО-1 сказал, что голодовка Полада не будет запротоколирована, несмотря на то, что мой муж официально письменно информировал руководство изолятора и судью Бакинского апелляционного суда об отказе от приема пищи. Полад сегодня мне сказал, что уже не ожидает помощи от кого-либо в Азербайджане и намерен обратиться за помощью к президенту США Джо Байдену. Он представит письмо к Байдену к следующему заседанию суда 15 февраля", - сказала Асланова.

Она отметила, что после ее участия в акции протеста перед посольством США сегодня ей позвонили из дипмиссии.

Гюльмира Асланова 8 февраля приняла участие в акции в защиту политзаключенных. Она и еще трое женщин вышли к посольству США в Баку. Силовики вырвали у них плакаты и силой оттеснили от здания посольства.

"Мне сказали, что будут отслеживать дело Полада, просили регулярно информировать их. Но, при этом они извинились, что из-за пандемии судебный процесс не могут посещать. Вчера во время акции сотрудник посольства не допустил, чтобы полиция нас разогнала. Но, как только он зашел в здание, полицейские набросились на нас", - рассказала Асланова.

По ее словам, супруг требует объективного рассмотрения апелляционной жалобы. "В таком случае он должен быть оправдан. Полад будет голодать до тех пор, пока ему здоровье позволяет. У него и так ослабленный организм. Он весил до голодовки 44 кг. У него сердечно-сосудистое заболевание, малокровие, и вот появились еще боли в почках, желудке", - сказала супруга журналиста.

Представители пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".