Следком озвучил подробности убийства Хугуева в колонии

15 февраля 2021, 11:33

Этнический чеченец Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в 1999 году в Москве, умер от ранения после ссоры с другим заключенным, предположили следователи.

Как писал "Кавказский узел", сегодня стало известно, что следователи начали проверку обстоятельств смерти чеченца Халида Хугуева, отбывавшего наказание в колонии № 27 Приморского края за организацию терактов в Москве в 1999 году.

В 2009 году Мосгорсуд приговорил Халида Хугуева к 25 годам колонии строгого режима, а уроженца Дагестана Магумадзаира Гаджиакаева - к 15 годам, признав их соответственно организатором и исполнителем терактов в гостинице "Интурист" и торговом комплексе "Охотный ряд" в 1999 году. В 2010 году Верховный суд изменил наказание и снизил обоим сроки заключения на два года.

В связи со смертью мужчины в колонии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщила пресс-служба управления СКР по Приморскому краю.

"По версии следствия, 13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осуждёнными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанёс ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В публикации ведомства идет речь об убийстве Халида Хугуева, уточняет "Коммерсант".

Напомним, следователи пришли к выводу, что оба теракта в 1999 году были заказаны Шамилем Басаевым, который безуспешно пытался получить деньги "за обеспечение безопасности" от организаторов благотворительной программы, патронируемой Иосифом Кобзоном, и решил "наказать" благотворителей. С помощью Халида Хугуева был найден исполнитель акции - Магомадзаир Гаджиакаев, который 26 апреля 1999 года оставил бомбу собственной конструкции, эквивалентную по мощности 2 кг тротила, возле офиса Иосифа Кобзона в "Интуристе". В результате взрыва пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребенок.

Второй теракт, за который были осуждены Хугуев и Гаджиакаев, произошел 31 августа 1999 года в подземном ТК "Охотный ряд" на Манежной площади в Москве. При взрыве бомбы погиб один человек, несколько десятков были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999)".

Информация о террористических актах, совершенных на территории России с 1999 года, собрана "Кавказским узлом" в обновляемой хронике "Россия: Хроника террора".