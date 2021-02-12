Минстрой Южной Осетии заявил об угрозе срыва работ из-за бойкота сессии парламента

12 февраля 2021, 19:19

Реконструкция цхинвальского водозабора, строительство школы и еще восьми объектов будут остановлены, если депутаты не примут бюджет Южной Осетии в ближайший месяц, заявил министр строительства. Оппозиция сорвала очередное заседание парламента, потому что в повестку не был включен вопрос об отставке генпрокурора, пояснил депутат Давид Санакоев.

Как сообщал "Кавказский узел", половина депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотирует заседания, парализовав его работу. 27 января президент Анатолий Бибилов пригрозил участникам бойкота, что распустит парламент, если они не соберутся на инициированную им сессию. Ультиматум не подействовал на депутатов, но свою угрозу Бибилов не осуществил. В Южной Осетии отсутствует Конституционный суд, а без него нет законной возможности распустить парламент, указала политолог Алана Козаева. В свою очередь, спикер парламента Алан Тадтаев распорядился не выплачивать депутатам заработную плату, пока не возобновят работу. Оппозиционеры указали, что бойкот заседаний не может быть основанием для невыплаты зарплат. При этом они продолжили срывать сессии.

Из-за бездействия парламента не подтверждена легитимность действующего правительства, не принят госбюджет на 2021 год, задерживаются зарплаты в ряде госучреждений, пенсионерам не выплачиваются пенсии. Власти задерживают выдачу пенсий, чтобы выставить виновными депутатов и разозлить народ, заявил депутат парламента от Народной партии. Оппозиционные депутаты также обвиняют президента в нежелании идти на компромиссы.

Сегодня была сорвана очередная сессия парламента Южной Осетии - 14 депутатов из 34 вновь отказались от участия в заседании. Главным вопросом в повестке значился бюджет Южной Осетии на 2021 год. Вместо бойкотирующих сессию депутатов в зале заседаний собрались сотрудники архива, нацбанка, Энергоресурса, типографии, благоустройства, хлебокомбината, оставшиеся без пенсий и зарплат.



Пока не принят бюджет, Минстрой Южной Осетии не сможет ввести в эксплуатацию объекты инвестпрограммы 2020 года и приступить к строительству новых объектов, входящих в инвестпрограмму 2021 года, заявил и.о. главы ведомства Эдуард Дзагоев, выступая в парламенте. ''Инвестпрограмма затрагивает каждого жителя республики. Детский сад не строится отдельно для какого-то ведомства, не строятся дороги в городах и селах для какой-то узкой группы лиц, они строятся для всех жителей", - сказал Дзагоев.

Он отметил, что в рамках Инвестпрограммы планируется также завершить строительство 75-квартирных домов в Цхинвале, многоквартирных домов в поселках Дзау и Знаур, приступить к заключительному третьему этапу реконструкции автодороги Гуфта-Квайса и построить ряд других объектов. "Не менее важный объект – реконструкция водозаборного сооружения Ванат – Цхинвал. Сам водовод был построен в прошлом году, но водозаборные сооружения с 1950-х годов пришли в негодность, и в настоящее время идет реконструкция этих водозаборных сооружений. Завершение этого объекта положительно скажется на водоснабжении города Цхинвал. Кроме того, необходимо завершить строительство средней школы №3 к началу нового учебного года", - сказал Эдуард Дзагоев.

И.о. министра сообщил, что работы на всех десяти переходящих объектах не прекращались, хотя и лишились финансирования. Сейчас все оплачивают сами генподрядчики. "Средств им хватит максимум на месяц, после чего стройка остановится. И в связи с затянувшимся вопросом принятия бюджета мы не можем перевести строительным организациям деньги для работы без сбоев. Для того, чтобы потом выйти на запланированные темпы работ, уйдет много времени", - процитировало сегодня Дзагоева государственное агентство "Рес".

Президент Анатолий Бибилов вновь обвинил депутатов в том, что задерживаются выплаты зарплат, пенсий и детских пособий. "Двадцать депутатов, то есть большинство, не могут принять бюджет из-за меньшинства - 14 депутатов... Я здесь и готов ответить на их вопросы. Поймите уже, наконец-то, что вы депутаты, и делайте свою работу, вы - избранники народа, так работайте на народ, а не против народа... Оставили людей без зарплат, пенсий, детских пособий...", - приводятся слова Бибилова в другой публикации издании.



Депутаты добиваются отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным делом о смерти Инала Джабиева, умершего после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. Супруга и мать Джабиева также добиваются отставки генпрокурора и завершения расследования, они организовали в столице республики круглосуточную акцию протеста, которая продолжается уже более двух месяцев.

Оппозиционные депутаты не пришли на сегодняшнюю сессию по той же причине, по которой не делали этого ранее - в повестке дня не было представления об отставке генерального прокурора, пояснил депутат парламента от партии "Ныхас" Давид Санакоев. Видео с Санакоевым опубликовал сегодня Telegram-канал "Бонвӕрнон".

Санакоев настаивает, что бойкот заседаний не мешает выплачивать пенсии пенсионерам и зарплаты бюджетникам. "Есть законные основания <...> даже [для того, чтобы] осуществить выплаты из фонда помощи среднему и малому бизнесу", - говорит депутат.

Напомним, что 5 февраля депутаты впервые с начала бойкота собрались на заседание по случаю визита российской парламентской делегации, однако власти Южной Осетии не смогли воспользоваться этим шансом, чтобы убедить депутатов принять бюджет. "Этот визит <...> показывает, что Россия говорит - это ваше внутреннее дело, и вы сами должны его решать. Никакой "длинной руки Москвы", о которой так любят говорить, здесь не было", - указал редактор портала "ОсНова" Руслан Тотров.

Сегодня Руслан Тотров опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором высказался о перспективах противостояния между президентом и депутатами. "Я полагаю, что оппозиционные депутаты так и продолжат стоять на своем до конца, а власть будет время от времени сыпать более-менее умеренными угрозами. Измениться статус-кво может через пару месяцев, когда истечет срок полномочий главного прокурора Урузмага Джагаева", - указал журналист.

Он также отметил, что участники бойкота не бездействуют и продолжают законотворческую деятельность.

Напомним, что 21 января Руслан Тотров подвергся нападению на своем рабочем месте во Владикавказе, ему сломали два зуба и разбили губу. По словам Тотрова, нападавшие заявили, что недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии. Следком Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия. Дела по этой статье редки не только для Северного Кавказа, но и для России в целом – уголовное дело по "журналистской" статье неминуемо привлекает внимание, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".