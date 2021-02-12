Депутаты в девятый раз сорвали обсуждение бюджета Южной Осетии

12 февраля 2021, 05:26

Очередная сессия депутатов парламента Южной Осетии, на которой планировалось рассмотреть вопросы принятия бюджета, не состоялась из-за отсутствия кворума. Власти задерживает выдачу пенсий, чтобы выставить виновными депутатов и разозлить народ, заявил депутат парламента от Народной партии. Родные Инала Джабиева, в поддержку который оппозиция бойкотирует работу парламента, дежурят на площади в Цхинвале по 10 человек.

Как писал "Кавказский узел", половина депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотирует заседания, парализовав его работу. В результате не подтверждена легитимность действующего правительства, не принят госбюджет на 2021 год, пенчионерам не выплачиваются пенсии. 5 февраля депутаты впервые с начала бойкота собрались на заседание по случаю визита российской парламентской делегации, однако власти Южной Осетии не смогли воспользоваться этим шансом, чтобы убедить депутатов принять бюджет. Спикер парламента Алан Тадтаев распорядился не выплачивать депутатам заработную плату за январь. Если оппозиция не прекратит бойкот, будут приняты более радикальные меры, пригрозил вице-спикер Петр Гассиев.

27 января президент Анатолий Бибилов пригрозил участникам бойкота, что распустит парламент, если они не соберутся на инициированную им сессию. Ультиматум не подействовал на депутатов, но свою угрозу Бибилов не осуществил. В Южной Осетии отсутствует Конституционный суд, а без него нет законной возможности распустить парламент, указала политолог Алана Козаева. Бибилову не удается собрать парламент и возобновить работу всех ветвей власти, поскольку он игнорирует требования оппозиции и жителей республики об отставке генпрокурора Южной Осетии в связи с резонансным делом о смерти Инала Джабиева, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты

На сессию парламента 11 февраля в полном составе собрались депутаты партий «Единая Осетия», «Единство народа» и Компартии, в очередной раз не явились на заседание депутаты от партий «Ныхас», «За справедливость» и Народной партии, сообщил вице-спикер парламента Петр Гассиев.

По его словам, на заседании планировалось рассмотреть законопроект о госбюджете республики и ряд других нормативных актов, однако оппозиция в девятый раз сорвала сессию парламента. "Это безумие, которое охватило часть депутатского корпуса", - процитировал Гассиева "Спутник-Южная Осетия".

Парламент Южной Осетии объявил о проведении очередной сессии 12 февраля.

«Исполнительная власть намерено задерживает выдачу пенсий, чтобы выставить виновными в этой ситуации депутатов", - заявил депутат парламента от Народной партии Джамболат Медоев в видео-обращении на своей странице в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". "Пенсионеры могут получать свои выплаты, но им их намерено не выплачивают, чтобы обозлить людей", - сказал он.

Медоев подчеркнул, что слово «закон» в Южной Осетии работает не во всех случаях. Гассиев "после смерти Инала Джабиева не заявил ни разу, что генеральный прокурор Урузмаг Джагаев несет по закону ответственность за произошедшую смерть Джабиева [...] в данном случае слово «закон» не работает», - указал депутат, который активно участвует в акции протеста родных Инала Джабиева.

Не менее 10 человек дежурят на площади круглосуточно

Акция протеста на Театральной площади в Цхинвале продолжается 68 дней. На площади ночью 12 февраля по очереди находились вдова, мать и сестра Джабиева, передал корреспондент "Кавказского узла".

Родственники Инала Джабиева и сочувствующие им активисты с 4 декабря 2020 года проводят круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала. Постоянные участники разделились на три группы, чтобы попеременно дежурить днем, вечером и ночью, рассказала 10 февраля корреспонденту вдова Оксана Сотиева.

"У Оксаны трое детей. Они зачастую остаются с ее мамой. У сестры Инала тоже трехмесячный ребенок. Поэтому они сюда приходят по очереди", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Зарина.

По ее словам, группы протестующих сменяют друг друга на площади. «Люди устали. Многие стоят по ночам. Организм не выдерживает такой нагрузки. В холод постоянно стоишь или ходишь, чтобы не замерзнуть. Больше двух месяцев люди проводят акцию под открытым небом. Большей частью все стояли по ночам, потому что днем надо на работу. Поэтому решили, что если участники акции разобьются на группы, то это будет разумным решением», - пояснила Зарина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 12 февраля ночью в Цхинвале +3 градуса, без осадков, скорость ветра три метра в секунду. Днем потеплеет до +13, будет ясно. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

На месте проведения акции всегда есть горячие напитки, внутри палатки все желающие могут перекусить, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мадина. «Неравнодушные люди продолжают приносить продукты, печенье, кофе и чай. Участники акции тоже заботятся о пропитании. Это говорит о том, что люди сочувствуют этой семье", - указала она.

После организации дежурств групп на акции протеста постоянно присутствуют до десяти человек, сказала Мадина. "Обязательная группа проводит свое время на акции, потом ее сменяет другая группа. Каждый знает свое время нахождения на акции. Кроме того, к ним подходят и прохожие. По вечерам люди гуляют, подходят, спрашивают, интересуются. В этом городе все друг друга знают, и многие знакомые подходят - постоят, потом идут дальше», - рассказала она.

Самые сложные периоды акции пришлись на первые две недели, когда силовики запрещали участникам устанавливать тент, отнимали палатку и не позволяли приносить горячие напитки, указала она. "Сейчас уже спокойно стало. Как будто о нас забыли, нас не видят, нас не слышат. Но есть позиция семьи - их протест", - сказала Мадина.

В декабре 2020 года протестующие жаловались, что силовики не дали им поставить палатку на площади, мешают провозить топливо для керосинового обогревателя, запрещают передавать еду протестующим. В преддверии Нового года мэрия установила на площади елку, а протестующие - импровизированный мемориал памяти Инала Джабиева. Когда в единственном тенте, под которым могли укрыться участники акции , образовалась дыра, милиция не дала растянуть новый.

По словам вдовы Инала Джабиева Оксаны Сотиевой, созданная ею Общественная организация набрала пока около 15 человек. «Любой желающий может в нее вступить. Эта организация будет работать над вопросами защиты прав и свобод человека», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе.