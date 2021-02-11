Участники акции протеста в Цхинвале организовали дежурство на площади

11 февраля 2021, 06:58

На три группы разделились постоянные участники круглосуточной акции протеста в Цхинвале, организованной супругой и матерью умершего после допроса в полиции Инала Джабиева. Они дежурят попеременно днем, вечером и ночью. Сменяют друг друга также мать и вдова Джабиева.

Как информировал "Кавказский узел", житель Южной Осетии Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на министра внутренних дел, на пытки жаловался и задержанный с ним Николай Цховребов. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. Супруга и мать Джабиева добиваются отставки генпрокурора и завершения расследования, они организовали в столице республики круглосуточную акцию протеста, которая продолжается уже более двух месяцев.

В феврале жителю Южной Осетии Николаю Цховребову, который в августе 2020 года был задержан вместе с Иналом Джабиевым, было предъявлено обвинение в покушении на главу МВД Игоря Наниева. Мать Цховребова сочла эти обвинения бездоказательными. Активизация расследования дела связана с попыткой властей скрыть историю с пытками обвиняемых, заявил редактор "ОсНовы" Руслан Тотров.

Участники бессрочной акции протеста в Цхинвале организовали дежурства. Как рассказала 10 февраля корреспонденту "Кавказского узла" вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева, участники акции составили список дежурств по часам в соответствии с возможностью присутствовать на акции.

"Одни будут находиться здесь в дневное время, другая группа - в вечернее время, остальные - с ночи до утра", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из митингующих. По его словам, самым тяжелым является период с 03.00 мск до 07.00 мск, когда холоднее всего и бодрствовать сложнее.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня, 11 февраля, в дневное время в Цхинвале +12 градусов, без осадков, скорость ветра 4 метров в секунду. Ночью с 11 на 12 февраля похолодает до +3, будет ясно. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Оксана Сотиева считает, что акция протеста должна приобрести несколько иную форму для большей эффективности. "Нашу акцию протеста нельзя считать бессмысленной. Она имела большой резонанс. Мы стояли здесь за право человека на жизнь, мы отстаиваем свою позицию. Конечно, мы видим, что наши требования не удовлетворены в полной мере. Но, думаю, что можно начинать проводить на разных общественных площадках обсуждения или круглые столы, куда бы наша общественная организация выносила вопросы правовых нарушений", - сказала она.

По ее словам, на акции протеста ежедневно находятся до 20 человек. Сотиева и мать Инала Джабиева сменяют друг друга. "Мама Инала себя не всегда чувствует хорошо, так как стояние на холоде более двух месяцев сказывается на состоянии ее организма", - призналась женщина.

Напомним, что протестующих поддержала часть депутатов парламента Южной Осетии, которые с осени 2020 года бойкотируют заседания, парализовав его работу. В результате не подтверждена легитимность действующего правительства, не принят госбюджет на 2021 год. 5 февраля депутаты впервые с начала бойкота собрались на заседание по случаю визита российской парламентской делегации, однако власти Южной Осетии не смогли воспользоваться этим шансом, чтобы убедить депутатов принять бюджет. 9 февраля спикер парламента Алат Тадтаев заявил, что никто из депутатов не получит заработную плату и другие выплаты, пока не возобновятся заседания.