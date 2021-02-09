Поиски в горной реке. Фото пресс-службы МЧСhttps://07.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/vse_novosti/1595271#group=group-1&photo=0

09 февраля 2021, 10:42

Спасатели возобновили поиски тела подростка на реке Баксан

Поиски подростка, пропавшего после падения автомобиля в реку Баксан летом 2020 года, возобновлены сегодня. В них участвуют спасатели, полицейские, сотрудники администрации Эльбрусского района, добровольцы и волонтеры, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 30 июня 2020 года в Кабардино-Балкарии машина ВАЗ-2109 съехала с дороги и упала в реку Баксан между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан. В салоне автомобиля были три человека: 22-летняя девушка и двое подростков 17 и 14 лет. 24-летний водитель покинул машину до падения. 8 июля спасатели сообщили о завершении поисков тела подростка. Поиски были возобновлены в декабре 2020 года. Но они оказались безрезультатными.

Сегодня с 09.00 мск поиски подростка 2006 года рождения в Эльбрусском районе были возобновлены. "Поиски проводят вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Баксан по течению", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

По данным ведомства, в поисковых работах участвуют 79 человек - спасатели, полицейские, работники администрации Эльбрусского района, добровольцы и волонтеры. Задействован беспилотный летательный аппарат и плавсредства, сказано в сообщении МЧС.

Примечание:

"Приостановлены поиски пропавшего жителя Кабардино-Балкарии", "Более 20 спасателей приступили к поискам туриста на Эльбрусе", "Спасатели за четыре дня не смогли найти туристку в горах Кабардино-Балкарии".

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