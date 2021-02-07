Акции протеста против ковид-ограничений прошли в Тбилиси и Батуми

07 февраля 2021, 06:04

Участники акции протеста прошли маршем по улице Руставели в Тбилиси. Они назвали комендантский час неконституционным и потребовали отменить его. В Батуми на акцию протеста вышли спортсмены и оппозиционные политики, полиция задержала 10 человек.

Как писал "Кавказский узел", власти Грузии решили с 1 февраля поэтапно снять ограничения, связанные с COVID-19. Участники акций протеста считают, что правительство делает это слишком медленно. Так, 28 января в Кутаиси протестующие потребовали возобновить работу общественного транспорта, открыть рынки и торговые центры. В пяти городах Грузии возобновилась работа общественного транспорта, но это не коснулось Кутаиси и Тбилиси, где проводятся акции протеста. Кроме того, до 1 марта по всей стране сохранен комендантский час, несмотря на то, что его отмены требуют протестующие.

6 февраля в Тбилиси прошла акция протеста против карантина, участники которой - аниматоры, работники развлекательных центров, фитнес-центров и горнолыжных курортов - устроили уличный концерт на ступенях парламента Грузии.

В Тбилиси и Батуми 6 февраля прошли акции протеста против комендантского часа, который был введен в Грузии в связи с коронавирусом и длится с 21.00 до 05.00 по местному времени (20.00 - 04.00 мск). Акцию провело движение "Позор", один из лидеров которого Гига Макарашвили заявил в эфире "Мтавари Архи", что "установление комендантского часа в Грузии неконституционно".

"Комендантский час мешает восстановлению экономики", - отметил он, добавив, что участники акции протеста сознательно нарушают комендантский час, хоть и знают, что им грозит штраф в 2000 лари (более 600 долларов).

Акция началась в 21.00 по местному времени (20.00 мск). К участникам движения присоединились представители оппозиции, и они прошли маршем по проспекту Руставели и ближайшим улицам. Параллельно с ними шли сотрудники правоохранительных органов. В ходе акции произошел один инцидент, когда силовики не пустили участников марша, однако ситуация стабилизировалась, и они смогли продолжить движение.

К маршу присоединился председатель политической партии «Гирчи - больше свободы» Зураб Джапаридзе. «Это мешает жизни людей. Остались сотни тысяч без единого дохода или с резко сократившимся доходом», - сказал Джапаридзе в эфире "Рустави 2".

Член политического совета партии «Лело для Грузии» Саба Буадзе заявил, что все секторы экономики должны быть открыты при разумном смягчении правил. «Ослабление этих правил без отмены комендантского часа просто не имеет смысла, поскольку общественный транспорт будет перегружен, а эффект будет прямо противоположным», - сказал он в эфире "Рустави 2".

Начальник управления патрульной полиции Важа Сирадзе заявил в эфире "Рустави 2", что в отношении участников марша, нарушивших комендантский час, будут принять соответствующие меры. «К нарушителям будут приняты соответствующие судебные меры», - сказал он.

Митинг с требованием о снятии ограничений прошел также перед Домом правительства Аджарии, передает "Аджара ТВ". В акции участвуют люди, которые потеряли работу из-за ограничений. По словам митингующих, они сначала требуют снятия ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00. По словам протестующих, их протест станет постоянным и будет продолжаться до снятия ограничений.

В Батуми протестующие выражали солидарность с митингом «неповиновения» в Тбилиси. В акции приняли участие спортсмены. Правоохранители не позволили митингующим провести марш по городу и задержали около десяти человек, в том числе члена движения "Альтернатива" Хатуну Беридзе и сторонника "Единого национального движения" Фируза Цулукидзе.

По данным на 6 февраля в Грузии зарегистрировано 261 620 случаев коронавируса, на утро выявлено 602 новых случая. Умерли 3269 человек, пишет "Спутник-Грузия".

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