07 февраля 2021, 03:11

Участники схода в Махачкале перешли к городскому моргу

Несколько сотен родственников и знакомых убитого Абакара Капланова перешли от здания Советского РОВД в Махачкале к моргу. Они планируют перевезти тело Капланова в Новокули, где силовики оцепили дом, принадлежащий семье подозреваемых.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах вечером 6 февраля сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале. Родственники и знакомые Капланова пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, в толпе звучали выстрелы. Республиканское МВД сообщило, что убийство Капланова произошло после земельного спора между двумя односельчанами.

Несколько сотен человек, которые собрались у здания Советского РОВД Махачкалы, направились к местному моргу, куда было доставлено тело Капланова. Земляки планируют отвезти тело в родное село, пишет сегодня, 7 января "Черновик".

По делу об убийстве задержаны два родственника. Дом в Новокули, принадлежащий их семье, оцеплен сотрудниками Кумторкалинского РОВД.

Новокули (Новострой) - территория для строительства новых населенных пунктов для лакцев из Новолакского района. В апреле 1991 года в Москве был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", согласно которому лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли.

Примечание:

"Кумыкский активист Бектемир Салихов возобновил акцию протеста в Махачкале", "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Кумыки призвали Васильева восстановить Таркинский район".

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