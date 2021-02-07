Участники схода в Махачкале перешли к городскому моргу

07 февраля 2021, 03:11

Несколько сотен родственников и знакомых убитого Абакара Капланова перешли от здания Советского РОВД в Махачкале к моргу. Они планируют перевезти тело Капланова в Новокули, где силовики оцепили дом, принадлежащий семье подозреваемых.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах вечером 6 февраля сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале. Родственники и знакомые Капланова пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, в толпе звучали выстрелы. Республиканское МВД сообщило, что убийство Капланова произошло после земельного спора между двумя односельчанами.

Несколько сотен человек, которые собрались у здания Советского РОВД Махачкалы, направились к местному моргу, куда было доставлено тело Капланова. Земляки планируют отвезти тело в родное село, пишет сегодня, 7 января "Черновик".

По делу об убийстве задержаны два родственника. Дом в Новокули, принадлежащий их семье, оцеплен сотрудниками Кумторкалинского РОВД.