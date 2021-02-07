07 февраля 2021, 02:28

МВД Дагестана назвало причину убийства Абакара Капланова

Инцидент, закончившийся убийством бывшего главы Новокули Абакара Капланова, как считает республиканское МВД, возник из-за земельного спора между двумя односельчанами.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах вечером 6 февраля сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале. Подозреваемый не пытался скрыться и был задержан на месте. Родственники и знакомые Капланова пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, в толпе звучали выстрелы.

Инцидент в Новокули произошел из-за конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 7 января в аккаунте МВД Дагестана в соцсети Instagram.

Ведомство также сообщает, что к зданию Советского РОВД Махачкалы, где на сход собрались родные и знакомые Капланова, было мобилизовано не менее 130 сотрудников полиции для недопущения эскалации конфликта.

Новокули (Новострой) - территория для строительства новых населенных пунктов для лакцев из Новолакского района. В апреле 1991 года в Москве был принят закон "О реабилитации репрессированных народов", согласно которому лакцам и чеченцам-аккинцам было предоставлено право вернуться на свои земли.

Примечание:

"Кумыкский активист Бектемир Салихов возобновил акцию протеста в Махачкале", "Отсутствие гласности породило недоверие к итогам спецопераций в Дагестане", "Кумыки призвали Васильева восстановить Таркинский район".

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