МВД Дагестана назвало причину убийства Абакара Капланова

07 февраля 2021, 02:28

Инцидент, закончившийся убийством бывшего главы Новокули Абакара Капланова, как считает республиканское МВД, возник из-за земельного спора между двумя односельчанами.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах вечером 6 февраля сообщили об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в одном из отделов полиции в Махачкале. Подозреваемый не пытался скрыться и был задержан на месте. Родственники и знакомые Капланова пришли к зданию Советского РОВД Махачкалы, в толпе звучали выстрелы.

Инцидент в Новокули произошел из-за конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, говорится в сообщении, опубликованном сегодня, 7 января в аккаунте МВД Дагестана в соцсети Instagram.

Ведомство также сообщает, что к зданию Советского РОВД Махачкалы, где на сход собрались родные и знакомые Капланова, было мобилизовано не менее 130 сотрудников полиции для недопущения эскалации конфликта.