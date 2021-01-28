Карабахские поисковики нашли останки трех солдат

28 января 2021, 11:20

Останки двух военных найдены в Мартунинском районе и еще одного – в Джракане. Общее число найденных тел и останков достигло 1321, сообщила сегодня служба ЧС Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", общее число найденных поисковиками тел погибших в местах боев в зоне карабахского конфликта возросло до 1318 после того, как Азербайджан передал 27 января Нагорному Карабаху останки 31 военного.

В ходе поисково-спасательных работ сотрудники службы ЧС Нагорного Карабаха обнаружили останки двух солдат близ Мартуни (азербайджанское название – Ходжавенд, – прим. "Кавказского узла") и еще одного – в Джракане (азербайджанское название – Джебраил, – прим. "Кавказского узла"), отметило ведомство.

С 13 ноября 2020 года в зоне карабахского конфликта найдены тела и останки 1321 человека, среди них как военнослужащие, так и гражданские лица, привел сегодня "Sputnik Армения" информацию карабахских спасателей.

Напомним, что армянский фонд отчитался о выплатах 1111 семьям участников боев в Нагорном Карабахе. В ближайшие дни компенсации получат еще 822 семьи военных. Из них 43 – это семьи военных, которые с большой вероятностью будут признаны инвалидами и 779 – семьи без вести пропавших солдат, отметил фонд. При этом по данным Минобороны России, в Степанакерте в пункт приема заявлений от жителей о без вести пропавших участниках карабахского конфликта обратилось около 2320 человек.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над всеми территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".