Солдат армянской армии в зоне карабахского конфликта. Фото пресс-службы МО Армении https://mil.am/ru/news/8436

28 января 2021, 10:36

Армянский фонд отчитался о выплатах 1111 семьям участников боев в Нагорном Карабахе

Фонд страхования военнослужащих выплатил компенсации 1527 семьям военных, из которых 1111 – это семьи участников боевых действий во время осенней эскалации карабахского конфликта, сообщил фонд.

Как сообщал "Кавказский узел", каждая семья погибшего или получившего инвалидность в боях в Нагорном Карабахе военного в течение 20 лет получит от 58 до 82 миллионов драмов (от 120 до 160 тысяч долларов), пообещал 25 октября 2020 года глава армянского Фонда страхования военнослужащих. Власти Нагорного Карабаха 22 января увеличили размер взносов в фонд, а также сократили срок ожидания при признании человека без вести пропавшим.

К 28 января Фонд страхования военнослужащих выплатил компенсации 1527 семьям военных, из которых 1111 – семьи военных, принимавших участие в боевых действиях во время осенней эскалации карабахского конфликта, сообщил фонд.

В ближайшие дни компенсации получат еще 822 семьи военных. Из них 43 – это семьи военных, которые с большой вероятностью будут признаны инвалидами и 779 – семьи без вести пропавших солдат, привело сегодня издание "Новости Армения" сообщение фонда.

В Степанакерте в пункт приема заявлений от жителей о без вести пропавших участниках карабахского конфликта обратилось около 2320 человек. Их поиски ведутся российскими миротворцами совместно с сотрудниками Международного комитета Красного Креста, а также армянской и азербайджанской сторонами, сообщило Минобороны России на своем сайте.

Напомним, что Фонд страхования военнослужащих был создан для страхования и выплаты компенсаций семьям погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе, а также военнослужащим, которые стали инвалидами в ходе военных действий. Средства фонда формируются за счет ежемесячных взносов от граждан Армении. Каждый официально зарегистрированный работник выплачивает ежемесячно 1000 драмов (чуть больше 2 долларов), сообщил "Sputnik-Армения".  Председателем совета попечителей фонда в 2017 году был избран министр обороны Армении Виген Саргсян.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?".

Примечание:

"Матери погибших солдат призвали Пашиняна ускорить выплаты компенсаций", "Виген Саргсян избран главой Фонда страхования военнослужащих", "Правозащитники в Ереване указали на сложности операции по обмену погибшими".

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