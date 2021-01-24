Карабахские спасатели обнаружили останки двух человек

24 января 2021, 23:20

Тела армянского военнослужащего и мирного жителя найдены в ходе поисковых работ в зоне боевых действий, сообщил представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан передал властям Нагорного Карабаха тела 30 армянских военнослужащих. Опознать тела погибших военнослужащих, которые были переданы азербайджанской стороной, невозможно, назначена их экспертиза, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха.

Тела двух человек найдены в ходе поисковых работ карабахскими спасателями на территориях, где проходили военные действия. "Останки военнослужащего спасателями были обнаружены в Физулинском районе (армянское название Физули - Варанда), а мирного жителя – в селе Туми Гадрутского района. Тела отправлены на медэкспертизу", - сказал руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла". "С 13 ноября 2020 года по 24 января обнаружено 1283 тел", - отметил он. 15 из них, по предварительным данным, - тела мирных жителей.

Сегодня поиски проводились в районе Гадрута, Физули, Джабраила (армянское название - Джракан), рассказал Тадевосян. "Поисковые работы будут продолжены 25 января", - сообщил он.

Боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.