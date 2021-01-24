Армянские политологи оценили шансы на возобновление передвижения через Азербайджан

24 января 2021, 07:29

Возобновление передвижения по контролируемой Азербайджаном территории из Армении в Нагорный Карабах должно стать предметом обсуждения на трехсторонних переговорах по карабахскому конфликту, считает политолог Армен Варданян. Весомым аргументом в этом вопросе может стать положительный опыт передвижения армян по Лачинскому коридору и азербайджанцев - по территории Нагорного Карабаха в Кельбаджар и Шушу, отметила политобозреватель Наира Айрумян.

Как писал "Кавказский узел", 18 января активисты в Нагорном Карабахе провели акцию протеста, попросив миротворцев дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории. При этом они отметили, что российские военные сопровождают азербайджанские фуры, которые проезжают по территории Нагорного Карабаха. Если Азербайджан разрешит проезжать жителям Нагорного Карабаха в Армению через свою территорию, то путь составит около 50 километров вместо примерно 500. Таким образом, власти страны могли бы снизить политическое противостояние и ускорить урегулирование карабахского конфликта, отметили политологи.

До конца ноября 2020 года Армению и Нагорный Карабах связывала также дорога через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар). Она не функционирует с тех пор, как армянское население района сменили азербайджанские военные. Единственным путем сообщения между Ереваном и Степанакертом остается Лачинский коридор. Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.



Дорожное сообщение через Карвачар (азербайджанское название - Кельбаджар) может стать предметом обсуждения трехсторонней рабочей группы Нагорному Карабаху, считает редактор русской версии Lragir.am, политобозреватель Наира Айрумян. По ее мнению, речь [в ходе обсуждения] пойдет о чисто "транспортном обмене".

"Вице-премьер Армении Мгер Григорян не исключил, что вопрос возобновления движения по дороге Варденис - Мартакерт (азербайджанское название - Агдере), а также Мартакерт - Степанакерт (азербайджанское название - Ханкенди) через Аскеран может стать предметом обсуждения. Это значит, что вопрос находится в актуальной повестке, и армянской стороне есть, что предложить взамен", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Акция с требованием разблокировать движение через Карвачар выглядела немного как постановочная, как декорация для уже начавшихся переговоров, считает Айрумян. "Армянская сторона в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) позволяет азербайджанским колоннам передвигаться по дороге Гадрут - Красный Базар - Шуши (азербайджанское название - Шуша), а также проезжать через Мартакертский район в Карвачар. Я не знаю, что может предложить армянская сторона взамен, но полагаю, что пока еще положительный опыт проезда по Лачинской дороге для армян и по дороге Красный Базар в Шуши для азербайджанцев могут сыграть позитивную роль в этом вопросе", - предположила она.

По словам Айрумян, дорога из Нагорного Карабаха через Варденис гораздо комфортнее, и многие до войны предпочитали именно этот путь. "Думаю, если удастся ее разблокировать и обеспечить безопасность [движения по ней], то транспортное сообщение вновь переместится туда", - сказала политобозреватель.

Армянская сторона должна поднять вопрос о разблокировке сообщения через Карвачар, уверен главред информационно-аналитического портала Orakarg.am, политолог Армен Варданян. "Если в повестке стоит вопрос о разблокировке дорог, необходимо разрешить и армянской стороне пользоваться дорогой через Карвачар. Тем более, что азербайджанская сторона в сопровождении российских миротворцев пользуется частью этой дороги, находящейся под контролем Арцаха", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, популярность дороги через Карвачар связана с ее географическим расположением. "Если условно разделить Армению на две части: одна будет находиться севернее, вторая - южнее Еревана. Через Карвачар ездят жителям северных районов, тогда как жители южных районов пользуются дорогой через Лачин. Сейчас жителям Севана или Вардениса приходится ездить в Арцах через Ереван, и далее через Горис по Лачинскому коридору. Возобновление сообщения через Карвачар облегчит коммуникационные связи", - отметил Варданян.

Журналистка из Нагорного Карабаха Лика Захарян выразила сомнения, что азербайджанская согласится на разблокировку дорожного сообщения через Карвачар. "Это не просто дорога, а другой коридор в Армению. Азербайджанская сторона пользуется дорогами Арцаха, но она не хочет ничего отдавать взамен", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для большинства жителей дорога через Карвачар более предпочтительна, чем дорога через Лачин, считает журналистка. "По километрам выходит почти то же, но дорога через Карвачар в лучшем состоянии, и по ней до Еревана получится быстрее доехать. Дорога удобна особенно для жителей Мартакертского района, но ею пользовались почти все, кроме жителей Бердзора (азербайджанское название - Лачин) и сел Кашатагского района. Им ближе ехать через Горис. Но все другие жители, в том числе Степанакерта, предпочитали дорогу через Карвачар", - пояснила Захарян.

Согласно сервису Google Map, расстояние из Еревана в Степанакерт через Карвачар составляет 318 километров, дорога занимает пять часов. Протяженность сообщения через Лачин – 331 километр, время в пути составляет 5 часов 54 минуты.

Она отметила, что жители мартакертских сел "требуют права ездить по дороге через Карвачар, так как азербайджанцы пользуются территорией Арцаха и не нуждаются в особом разрешении для этого". "У жителей ведь не спрашивали [могут ли азербайджанцы ездить по территории Арцаха] и об этом им даже не сообщили", - отметила жительница Нагорного Карабаха.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Подробнее о новом обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?"