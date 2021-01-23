МВД Ингушетии предупредило жителей о наказании за несогласованные акции

23 января 2021, 11:45

Полиция намерена жестко реагировать на попытки организации несогласованных акций в Ингушетии, заявило региональное Управление МВД. В Ингушетии широкое участие активистов в поддержку Навального маловероятно и без предупреждения силовиков, следует из публикации телеграм-канала "Дахч".

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Его сторонники, в том числе на Юге России, провели пикеты в поддержку оппозиционера. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД. 22 января сторонники Навального на юге России анонсировали акции вопреки давлению силовиков.

Активисты на Юге России заявили о давлении со стороны силовиков в связи с запланированными акциями в поддержку Навального. 21 января была задержана координатор штаба Навального в Краснодаре. О визите сотрудников полиции сообщили также кубанские активисты Яна Антонова, Виталий Немцев и депутат Ейского районного совета Александр Коровайный. 22 января стало известно о задержании главы волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина и активистки Марии Худояровой.

Правоохранители предупредили жителей Ингушетии о наказании за участие в несанкционированных акциях протеста 23 января, следует из сообщения Управления МВД по Ингушетии. "Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", – сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства 22 января.

Запись на странице Управления МВД по Ингушетии, на которую подписаны около 21,2 тысячи пользователей, за 16 часов набрала 40 отметок "нравится" и пять комментариев. "Так примите заявку и сделайте санкционированной! Или в России диктатура?" – задался вопросом has_tverskoi.

"А как же- свобода слова?" – спросила lady_luck0387.

Часть других пользователей заявила, что не намерена принимать участие в акциях в поддержку Навального. "Соображающий головой человек никогда не сделает шаг из-за Навального <…>", – отметил _adam111_.

Вероятность широкого участия жителей Ингушетии в акциях в поддержку Навального маловероятна, считают авторы телеграм-канала "Дахч". "Не допустить выхода на улицы – главная задача этой недели. Ингушетия, вероятно, останется в стороне от сегодняшней повестки. Нет мотива", – сказано в записи, размещенной сегодня на ленте канала.

Между тем в Магасе жители заметили спецмашину, из которой, по их мнению, силовики мониторят обстановку. "В Магасе уже стоит микроавтобус с замысловатыми камерами наблюдения на крыше (для фиксации лиц участников массовых протестов). Без опознавательных знаков, тот самый, что стоял у площади в дни протестов против соглашения по передаче ингушских земель. Возможно на всякий случай караулят", – написал сегодня на своей странице в Instagram активист Исропил Нальгиев.

Напомним, что ранее ингушские активисты сдержанно отнеслись к задержанию Навального. Власти работают на имидж Навального, задержав его сразу по возвращении из Германии, указала ингушская активистка Изабелла Евлоева. "Представим себе обратную ситуацию: Навальный прилетел из Германии, его не задерживают, и он спокойно едет домой. Думаю, не надо расписывать, что это было бы худшим вариантом для его амплуа, даже учитывая все возможные для политика риски", - написала она на своей странице в Facebook в ночь на 18 января.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального".