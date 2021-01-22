Ликвидация аварии на на тепловой сети в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8891/119685/

22 января 2021, 11:04

Возобновлена подача тепла в дома ростовчан после аварии

Аварийные работы на тепловой сети в Советском районе Ростова-на-Дону завершены, подача тепла в 10 многоквартирных домов возобновлена, сообщили сегодня в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", жители десяти многоквартирных домов в Ростове-на-Дону остались без тепла 21 января после коммунальной аварии. По данным мэрии, произошел прорыв на тепловой сети на ул. 2-я Краснодарская в Советском районе.

"В Советском районе завершены работы по устранению дефекта тепловой сети диаметром 500 мм", - сообщила администрация Ростова-на-Дону 21 января на своем сайте. В тот же день, по данным мэрии, началось заполнение системы теплоносителем.

Теплоснабжение 10 многоквартирных домов возобновлено, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации "Интерфакс".

Примечание:

"Жители Красного Сулина пожаловались на проблемы с отоплением", "Жители трех микрорайонов Волжского остаются без тепла после аварии", "Жители Ейска пожаловались на срыв отопительного сезона".

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