Возобновлена подача тепла в дома ростовчан после аварии

22 января 2021, 11:04

Аварийные работы на тепловой сети в Советском районе Ростова-на-Дону завершены, подача тепла в 10 многоквартирных домов возобновлена, сообщили сегодня в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", жители десяти многоквартирных домов в Ростове-на-Дону остались без тепла 21 января после коммунальной аварии. По данным мэрии, произошел прорыв на тепловой сети на ул. 2-я Краснодарская в Советском районе.

"В Советском районе завершены работы по устранению дефекта тепловой сети диаметром 500 мм", - сообщила администрация Ростова-на-Дону 21 января на своем сайте. В тот же день, по данным мэрии, началось заполнение системы теплоносителем.

Теплоснабжение 10 многоквартирных домов возобновлено, пишет сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации "Интерфакс".