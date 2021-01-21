Ликвидация аварии на на тепловой сети в Ростове-на-Дону. Фото пресс-службы администрации Ростова-на-Дону https://rostov-gorod.ru/press_room/news/8891/119685/

21 января 2021, 12:09

Жители десяти многоквартирных домов остались без тепла в Ростове-на-Дону

Теплоснабжение десяти многоквартирных домов отключено в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии, сообщила администрация города.

По данным мэрии, ночью произошел прорыв на тепловой сети на ул.2-я Краснодарская в Советском районе Ростова-на-Дону.

"На время устранения аварийной ситуации будет временно ограничено теплоснабжение 10 жилых домов по ул.2-я Краснодарская... Объекты социальной сферы в зону отключения не попадают", - говорится в сообщении на сайте администрации Ростова-на-Дону.

Аварийные работы планируется завершить до 20.00 мск. Сколько человек попали в зону отключения теплоснабжения, мэрия не уточнила.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Ростове-на-Дону температура воздуха -16 градусов, скорость западного ветра до трех метров в секунду. Вечером температура понизится до -23, скорость ветра - до 2 м/с. Осадков не ожидается. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Жители Красного Сулина пожаловались на проблемы с отоплением", "Жители трех микрорайонов Волжского остаются без тепла после аварии", "Жители Ейска пожаловались на срыв отопительного сезона".

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