Жители Ейска пожаловались на срыв отопительного сезона

07 ноября 2020, 01:29

Часть домов и детских садов в Ейске не получает отопление спустя четыре недели после официального начала отопительного сезона, пожаловались местные жители. Администрация регулярно сдвигает обещанную дату подачи тепла, а компания, управляющая теплосетями, на жалобы не реагирует, рассказали депутат Александр Коровайный и активисты.

Отопительный сезон в Ейском районе официально начался 12 октября - такая дата зафиксирована в постановлении, подписанном главой муниципального района 9 октября. Фактически часть жилых домов и некоторые детские сады не начали отапливаться даже к 6 ноября.

Депутат Ейского районного совета Александр Коровайный обратился в прокуратуру с жалобой на срыв отопительного сезона. Ответа на свое обращение он пока не получил.

«Но сначала я поднимал вопрос на сессии. За месяц до начала отопительного сезона нам говорили, что все проверено и готово к пуску. Потом нам начали рассказывать, что нельзя все котельные запустить сразу, это нужно делать постепенно. Какие бы проблемы у нас ни были, каждый год у нас начинался отопительный сезон в срок. А сейчас пришел новый концессионер, которого власти очень хотели и тянули в район, и оказалось, что одновременно запускать котельные нельзя», - заявил Коровайный корреспонденту «Кавказского узла».

По словам депутата, обещания подать тепло во все дома звучат от властей на протяжении всех последних дней, но названные сроки каждый раз срываются.

«На прошлой неделе в понедельник они обещали, что к пятнице отопление запустят обязательно, самый последний срок. Прошла еще неделя, сегодня (6 ноября) другая пятница, а отопления так и нет. Постепенно начали подключать в многоквартирных домах, но очень медленно», - сообщил Коровайный.

В этом году компания-концессионер ввела в Ейске новую систему подключения тепла, объяснил он. «Раньше никогда не было заявок, просто отопительный сезон начинался в конце октября, при определенной температуре на улице. В этом году появились какие-то заявки, которые все должны направлять в концессию. Их направляют, но на них не реагируют», - считает Коровайный.

Заседание депутатской комиссии по вопросам ЖКХ состоялось 6 ноября, но представителя концессионера на нем не было, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на мероприятии активист Андрей Юрченко.

«Власти утверждают, что тепло есть почти везде, - кроме тех объектов, которые подключены к котельной на улице Сергея Романа. Якобы эта котельная изначально не планировалась к использованию, поэтому ее не готовили и не проверяли. Новую котельную построят к 2022 году, а пока будут использовать котельную на улице Романа», - сообщил Юрченко.

Жителям Ейска начали приходить платежки за октябрь, и согласно им, тепло в октябре уже поступало в дома. «При этом сегодня на комиссии было четко сказано, что отопление начали давать со 2 ноября», - рассказал Юрченко.

Горожане жалуются на холод в квартирах и детсадах

Жительница Ейска Ольга рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее сын ходит в детский сад № 30. С 3 ноября мальчик болеет и мать связывает это с тем, что температура воздуха в группе не поднимается выше 16 градусов.

«Дети мерзнут в саду, дети мерзнут дома. У нас нет тепла до сих пор, хотя ночью температура опускается до +6. Может быть для Москвы или Сибири это тепло, но у нас сырость страшная», - сообщила женщина.

По словам Ольги, с 3 ноября ее сын лечится дома и не посещает сад. «Включаем обогреватели, фактически круглосуточно работают. Это очень дорого, у нас высокие тарифы, мы платим больше 5 рублей за киловатт. Звоним в управляющую компанию, нам говорят, что город не дает тепло, а в администрации нас кормят завтраками. Раньше в конце октября у нас было тепло в квартирах», - сказала она.

Жительница Ейска Галина пожаловалась, что в ее квартире очень холодно. Женщина считает, что из-за этого она сама и члены ее семьи заболели. «У меня квартира на первом этаже, темная, солнечный свет не проникает. В воскресенье ночью в комнатах было +14 градусов, очень сыро. Дети вышли с каникул - и в школе мерзнут, и дома не могут согреться. Мы с мужем заболели, пришлось срочно покупать обогреватели», - рассказала женщина.

Власти обещают включить тепло с середины октября, отметила Галина. «Ждите, в понедельник будет тепло, это нам говорят в администрации, уже третий понедельник ждем, а тепла все нет. Раньше никаких проблем не было, всегда у нас 28 октября батареи были теплые», - сказала она.

Житель Ейска Николай несколько раз обращался в администрацию города с требованием включить тепло в многоквартирном доме, где он живет.

«Мы ребенка в детский сад не водим, потому что там холодно, но и дома не теплее. Работают обогреватели, только днем на несколько часов их отключаем. Нам говорят, что все идет по плану, что подключают тепло поэтапно. К нам зашла какая-то новая компания из Питера, она теперь управляет тепловой энергией», - сообщил мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения жителей Ейска.

Активистка связала проблемы с деятельностью концессионера

Помощник депутата Коровайного Анастасия Терентьева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее сын ходит в детский сад №11. По словам Анастасии, тепла там нет до сих пор, и его обещают дать не раньше понедельника. Сын Терентьевой простыл в детском саду и заболел, но дома у нее также нет тепла.

По информации активистки, в июле МУП «Тепловые сети» передали в концессию, и теперь тепловой энергией в районе управляет петербургское ООО ЦУП ЖКХ."Тепловые сети" накопили многомиллионный долг перед "Газпромом" и сейчас предприятие находится в предбанкротном состоянии, утверждает Терентьева. Концессионер берет на себя ответственность по модернизации сетей и по предоставлению услуг горячего теплоснабжения и отопления: договор концессии был заключен, чтобы помочь предприятию эффективнее работать. Согласно договору, концессионер заходит на 20 лет и за это время обязуется модернизировать сети, само предприятие и снизить теплопотери.

«В прошлом месяце ООО ЦУП ЖКХ, едва успел зайти, как попытался поднять тариф на 21%. Поднять тариф ему не дали. Теперь вот начались проблемы с котельными. В прошлом году тепло дали в конце октября без нареканий и без заявокю Никаких проблем не было», - сказала Терентьева.

Ранее в октябре часть города осталась без горячей воды на 8 дней, отметила она. «Оказалось, что между концессионером и «Газпромом» не было заключено соглашение на поставку газа. Глава района подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 октября. Погода была до конца октября терпимая и тепло не подавали. К концу месяца все соцобъекты подали заявки на начало отопительного сезона. Садик №11, №30, школа №7, детско-юношеский центр подали ее 23 октября. Тем не менее, отопление не дали ни первого ноября, ни второго, ни сегодня», - сообщила Анастасия Терентьева.

Жители города, которые обращаются к помощнику депутата, жалуются, что в детских садах до сих пор нет тепла, а температура воздуха в помещениях не превышает 16 градусов.

«Воспитатели спасаются обогревателями и увлажнителями воздуха, многие дети приболели, мы сами три дня провели дома из-за легкой простуды. На улице сыро, дома холодно, согреться негде по большому счету. Администрация кормит завтраками: 1 ноября нас заверили, что 2 числа точно отопление дадут, затем, - что его дадут 3 числа, но мы до сих пор мерзнем», - рассказала Терентьева.

По ее словам, власти ссылаются на сложный технологический процесс подключения системы отопления и внеплановый ремонт котельной. «Четкого ответа, когда включат батареи, нет. На прошлой неделе мы с Коровайным хотели провести инспекцию по соцобъектам, в которых нет тепла, замерить там температуру. На встречу из представителей ЖКХ или концессионера никто не явился, хотя время было согласовано с администрацией. Прислали к нам заместителя главы района по соцвопросам. Особой заинтересованности она не проявила: сказала, что группы отапливаются обогревателями и никто не мерзнет», - сообщила Терентьева.

По состоянию на 6 ноября тепла, по данным Терентьевой, нет в 16 многоквартирных домах и в 10 социальных объектах, которые отапливаются одной котельной. Во время запуска на ней произошла авария, при этом пробных топок в Ейске в этом году не проводилось. Кроме того, не отапливается часть Центральной районной больницы не отапливается - там поддерживают тепло с помощью сплит-систем и обогревателей.

Главный врач Центральной районной больницы Мигран Григорян подтвердил эту информацию в комментариях на странице Терентьевой в Facebook. По словам Григоряна, отопления нет в одном из корпусов.

«95% больницы топится. Один корпус не топится, но там установлены обогреватели в каждой палате. Обещали в воскресенье затопить это отделение. У нас ЦРБ топится от двух котельных», - написал он утром 6 ноября.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Ейске днем 7 ноября ожидается до +12 градусов и облачная погода, а в ночь с 7 на 8 ноября переменная облачность, дождь и +10 градусов. Погодный сервис – партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Отопительный период начинается, когда температура воздуха на улице в течение 5 дней не превышает 8 градусов тепла. По данным на 6 ноября, в городе не работает одна котельная, а 89 котельных запущены в работу, заявили в администрации Ейского района корреспонденту «Кавказского узла».

«Услугой теплоснабжения обеспечены 137 социальных объектов из 147. Из 343 многоквартирных домов с центральным отоплением, в 329 домах есть тепло. Котельная на улице Романа, которая отапливает 14 многоквартирных домов, 609 абонентов, не запущена, поскольку на ней проводятся внеплановые ремонтные работы. Завершить их планируют до 9 ноября», - сообщил сотрудник администрации.