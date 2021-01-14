Вдова Джабиева обратилась за поддержкой к бывшим президентам Южной Осетии

14 января 2021, 09:42

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева обратилась к бывшим президентам Южной Осетии с просьбой поддержать требование расследовать его смерть. Часть пользователей Instagram усомнилась в перспективах движения в защиту прав жителей Южной Осетии, которое возглавила Сотиева.

Как сообщал "Кавказский узел", вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии. Активисты объединения намерены добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также добиваться восстановления справедливости и законности в регионе.

Бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров назвали тревожным политический кризис в Южной Осетии, связанный с делом Инала Джабиева. Заявление также подписали бывшие депутаты Станислав Кочиев и Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они призвали к справедливому расследованию обстоятельств смерти Джабиева, родные которого под проливным дождем продолжают акцию протеста. Часть депутатов парламента бойкотируют заседания и требуют отставки генпрокурора, требуя справедливого расследования смерти Джабиева. 29 декабря парламент Южной Осетии из-за бойкота не принял бюджет на 2021 год. 9 декабря журналист Алан Тибилов уволился из государственной телекомпании "Ир", отказавшейся от освещения акции протеста в Цхинвале. Пользователи Facebook поддержали журналиста, указав на сервильность государственных СМИ в Южной Осетии.

Обращение Оксаны Сотиевой к посредникам урегулирования политического кризиса в Южной Осетии было опубликовано 13 января на странице Instagram-паблика chp_tskhinval, на который подписаны около 58,4 тысячи пользователей. "Я, как председатель движения "Гражданская платформа "Закон. Справедливость. Инал Джабиев" и вдова Инала Джабиева, решила обратиться с заявлением к вызвавшимся посредникам в разрешении критической ситуации в нашей стране, двум экс-президентам Южной Осетии – Людвигу Чибирову и Леониду Тибилову, депутатам первого созыва парламента Республики Станиславу Кочиеву и Вячеславу Гобозову, первому председателю ЦИК Борису Чочиеву, которые сделали накануне совместное заявление, где указали на то, что чрезвычайно важно обеспечить проведение объективного расследования преступления, приведшего к гибели Инала Джабиева, и создание условий, при которых подобные трагедии станут в будущем невозможными. Все виновные, независимо от прошлых заслуг и занимаемых ныне должностей, должны понести справедливое наказание", – следует из текста обращения.

Активисты попросили политиков поддержать их требования. "Мы общественное движение "Гражданская платформа. Закон. Справедливость. Инал Джабиев", обращаемся к вызвавшимся посредникам, в первую очередь поддержать наши законные требования по расследованию смерти Инала Джабиева и провести с нами открытый диалог", – сказано в обращении.

Пользователи поспорили о последствиях протеста родных Инала Джабиева

На странице Instagram-паблика chp_tskhinval 13 января была опубликована еще одна запись о том, что Сотиева возглавила общественное движение. К 08.50 мск эта публикация набрала 18,6 тысячи просмотров и 67 комментариев. Часть их авторов предположила, что акцией протеста Джабиевых воспользовались третьи силы. "Мне кажется, что кто-то взял в умелые руки политтехнологов несчастную семью Джабиевых", – написал в частности пользователь fidarov__". Дорогая Оксана, вас используют. Просто используют ваше горе. Человека, который помог вам с созданием этого союза, никак не волнует ваше горе", – выразила схожее мнение kozaevaalbina "Оксана, как мне жаль тебя! Ей надо перестать слушать советчиков и идти прямо к президенту, ведь он уже неоднократно ее приглашал", – написал пользователь adelina.sokotun.

Другая часть пользователей усомнилась в эффективности созданного активистами движения. "Эта платформа какую юридическую силу даёт? И как она работает? Слушал женщину, объяснить ни юридически, ни простыми словами не может! И главный вопрос: она сама додумалась создать эту платформу? Самой надо идти к президенту, кто-то ее не пускает видимо. Или у кого-то есть цели другие. Тут один вариант, убийцам большие сроки, начальников управления уволить", – считает пользователь hurievdmitrii.

Еще одна часть комментаторов отметила, что расследование смерти Инала Джабиева пока что проходит в допустимом отрезке времени. "Вам этого никогда не понять что такие вещи сразу не делаются", – написал пользователь osetia111.

Прочие комментаторы встали на сторону Оксаны Сотиевой. "А с кем диалог вести? Они будут слышать только монолог-мантру президента. Меня поражает такое бесчувственное отношение к семье Инала от некоторых людей. Легко умничать, когда не вы в таком аду", – возмутилась karina_cxovrebova. "Бедные Оксана и [мать Инала] Майя [Джабиева], наше правительство как-будто с другой планеты", – выразила схожее мнение kozaeva65.

"Оксана умная девушка, в конце-то концов, она юрфак закончила, и раз она решила создать такую платформу, то знает, что делает. И ещё. Ей ничьи подсказки не нужны, она сама все правильно и грамотно излагает", – написала siukaevazamira.

Запись об учреждении активистами общественного движения была также опубликована 13 января на странице блогера из Южной Осетии Arzu Jio. К 08.50 мск публикация набрала 3810 просмотров и 11 комментариев. Часть их авторов поддержала эту инициативу. "Восстановление достоинства Южной Осетии – вот к чему стремиться Оксана, превозмогая свою боль она и [мать Инала] Майя [Джабиева] стали символом возрождения Южной Осетии", – написала kokoeva416.

Напомним, что Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. Были задержаны восемь полицейских, после чего был отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Группа депутатов, поддерживающих родных Джабиева, настаивает на отставке генпрокурора и бойкотирует заседания парламента. Родные Джабиева требуют наказания для виновных. Прокуратура назвала причиной смерти сердечную недостаточность, вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. В декабре 2020 года в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Джабиева потребовали приобщить к делу.