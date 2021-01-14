Вдова Джабиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии

14 января 2021, 00:54

Супруга умершего после допроса в полиции Инала Джабиева, организовавшая круглосуточную акцию протеста на площади в Цхинвале, объявила о создании общественного движения. Активисты объединения будут добиваться справедливого расследования смерти Джабиева, а также заниматься защитой прав жителей Южной Осетии, заявила Оксана Сотиева.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря 2020 года на центральной площади Цхинвала проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Она не прерывалась и в новогоднюю ночь, гуляний возле установленной на площади елки не было. Протестующих слишком мало, чтобы добиться реакции от властей, сочли участники январского обсуждения акции Джабиевых в Instagram. 12 января адвокат Диана Санакоева сообщила, что экспертное учреждение, где пройдет третья судебно-медицинская экспертиза по делу Джабиева, будет определено лишь к концу недели. Пользователи Instagram возмутились решением о новой экспертизе.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родные Джабиева требуют наказания для виновных. Прокуратура назвала причиной смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. В декабре 2020 года в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Джабиева потребовали приобщить к делу. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. Были задержаны восемь полицейских, после чего был отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Группа депутатов, поддерживающих родных Джабиева, настаивает на отставке генпрокурора и бойкотирует заседания парламента.

Оксана Сотиева объявила о создании общественного движения "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", сообщило 13 января издание "Юг. МБХ медиа" в своем Telegram-канале. "Учредительное собрание движения прошло сегодня на главной площади Цхинвала, где родственники погибшего уже второй месяц протестуют против необъективного расследования его смерти", - говорится в сообщении.

"Все судьбоносные решения обсуждались и принимались всем обществом на площади. Поэтому все вопросы, которые выносились на обсуждение площади, решались всегда в пользу народа", - приводятся слова Сотиевой в посте на странице m_arzu_official в Instagram, насчитывающей 6 632 подписчика.

Вдова Джабиева отметила, что вынуждена была "выйти на площадь и добиваться правды именно здесь". "Поддержав меня, большинство нашего народа проявило стойкость и силу духа [...] Поэтому мы решили объединиться в общественное движение по защите прав и права на жизнь нашего народа на гражданской платформе "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", - пояснила она создание движения.

Активисты движения намерены, в частности, добиваться восстановления справедливости и законности в Южной Осетии, справедливого расследования убийства Джабиева, отметила она.

По данным на 00.10 мск 14 декабря, сообщение прокомментировали 11 пользователей. Авторы комментариев поддержали Сотиеву.

"Оксана, превозмогая свою боль [...] и Майя [мать Джабиева] стали символом возрождения чести и репутации Южной Осетии", - считает kokoeva416.

"Оксана, умница: спасай бедный народ! [...] Они убили одну часть Инала, другую - не сломить и не подкупить!" - написала tamarakasaeva89.

Бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров назвали тревожным политический кризис в Южной Осетии, связанный с делом Инала Джабиева. Заявление также подписали бывшие депутаты Станислав Кочиев и Вячеслав Гобозов и первый председатель ЦИК Борис Чочиев. Они призвали к справедливому расследованию обстоятельств смерти Джабиева, родные которого под проливным дождем продолжают акцию протеста. Часть депутатов парламента бойкотируют заседания и требуют отставки генпрокурора, требуя справедливого расследования смерти Джабиева. 29 декабря парламент Южной Осетии из-за бойкота не принял бюджет на 2021 год. 9 декабря журналист Алан Тибилов уволился из государственной телекомпании "Ир", отказавшейся от освещения акции протеста в Цхинвале. Пользователи Facebook поддержали журналиста, указав на сервильность государственных СМИ в Южной Осетии.

Ранее журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также сравнил дело Джабиева с делом Цкаева, при этом он осудил поведение матери Джабиева. Вдова Цкаева заявила, что ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери жителя Владикавказа.