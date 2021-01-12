Пользователей Instagram возмутило решение о третьей экспертизе по делу Джабиева⁣⁣

12 января 2021, 13:49

Экспертное учреждение, где пройдет третья судебно-медицинская экспертиза по делу о смерти Инала Джабиева, будет определено к концу недели, сообщила адвокат Диана Санакоева.⁣⁣ Пользователи Instagram возмутились решением о новой экспертизе, указав, что причины смерти Джабиева очевидны.

Как писал "Кавказский узел", с 4 декабря 2020 года на центральной площади Цхинвала проходит круглосуточная акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева. Она не прерывалась и в новогоднюю ночь, гуляний возле установленной на площади елки не было. Протестующих слишком мало, чтобы добиться реакции от властей, сочли участники январского обсуждения акции Джабиевых в Instagram. 11 января вдова Джабиева Оксана Сотиева заявила, что следователи молчат о каких-либо результатах своей работы, а Генпрокуратура так и не назначила новую экспертизу по делу о смерти ее супруга.

Протест родственников Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала продолжается второй месяц. Они указывают на многочисленные нарушения в расследовании убийства и требуют отставки генпрокурора. 11 января, несмотря на дождь, люди приходили на площадь поддерживать семью Джабиевых, сказано в сообщении на странице chp_tskhinval в Instagram.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале идет дождь при температуре +5 градусов. Ночью дождь усилится, температура понизится до +3. Скорость ветра составляет 1 метр в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Адвокат семьи Джабиевых Диана Санакоева сообщила, что в ближайшее время станет известно, где проведут третью экспертизу по делу Джабиева. "К концу недели нам дадут ответ, куда будет направлена экспертиза. Нас ознакомят с постановлением о назначении экспертизы", - сообщила она. В генеральной прокуратуре Южной Осетии проинформировали, что "в выборе экспертного учреждения принимают участие все стороны", но какой-то конкретной информации пока дать не могут, пишет сегодня chp_tskhinval.

Пользователи соцсети усомнились в необходимости еще одной экспертизы. Часть из них выразила возмущение по поводу того, что следствие лишь затягивает время, тогда как, по их мнению, причины смерти очевидны. Пост к 13.40 мск набрал 150 отметок "нравится" и 16 комментариев.



"Зачем делать третью экспертизу. Инала убили, и они сами все прекрасно знают. Эти бедные женщины мерзнут на площади...", - комментирует сообщение chp_tskhinval пользователь kochievar21.

Зачем тратить деньги на то, что и невооруженным взглядом ясно было... Человека же не в лесу нашли, а держали и били в четырех стенах в присутствии большого количества свидетелей", - заявляет eleg_ant7.

"Даже не сомневаюсь,что результат будет прежним...", - считает lara_bagaeva_. "Еще раз хотят нанести удар по Джабиевым своей лживой экспертизой, чтоб добить", - пишет bud_modnym_. "И так все ясно, затягивают время и заметают следы для нужных людей", - заявлет kulukhovam. "Для чего еще это надо делать? Не понятно! Время тянуть? Для чего?", - выражает возмущение пользователь maiaastanova. "Издеваются над бедной семьей!", - пишет ptichkaa_t22.

Аналогичное сообщение о проведении третьей экспертизы, опубликованное сегодня на странице m_arzu_official,

к 13.40 мск набрало 204 отметки "нравится" и 21 комментарий. "Людям и так видно, что его избили до смерти", - сказано в комментарии пользователя vera________. "Даже ребенку понятно: над парнем издевались и пытали!!!", - заявляет tamarakasaeva89. "Только слепой не видит, что они сделали с человеком...", - пишет rostlaeg.

Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В интернете появились фото его тела со следами жестокого избиения. Родные Джабиева требуют наказания для виновных. Прокуратура назвала причиной смерти сердечную недостаточность на фоне отмены наркотического препарата. Вдова Джабиева не поверила итогам этой экспертизы. Данная версия расходится и с рассказом задержанного вместе с Джабиевым Николая Цховребова о жестоких пытках. В декабре 2020 года в прокуратуру Южной Осетии поступила судебно-медицинская экспертиза, которую родные Джабиева потребовали приобщить к делу. За смертью Джабиева последовали массовые митинги, отстранение главы МВД Игоря Наниева, а затем и отставка премьер-министра Эрика Пухаева и всего правительства. Были задержаны восемь полицейских, после чего был отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Группа депутатов, поддерживающих родных Джабиева, настаивает на отставке Генпрокурора и бойкотирует заседания парламента.

Ранее журналист издания "Площадь Свободы" Руслан Тотров указал, что расследование смерти Джабиева напоминает дело владикавказца Владимира Цкаева, который скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа в ночь на 1 ноября 2015 года. В причастности к смерти Владимира Цкаева обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, отмечается в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов также сравнил дело Джабиева с делом Цкаева и при этом осудил поведение матери Джабиева. Вдова Цкаева заявила, что ожидает извинений от президента Южной Осетии за его слова о матери жителя Владикавказа.